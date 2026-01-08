“Tamaulipas Educa”: nueva estrategia de educación para fortalecer escuelas y personal académico

Estrategia “Tamaulipas Educa” Este nuevo proyecto busca mejorarla educación en todo el estado, no solo para estudiantes, sino también para docentes

Con la idea de hacer más eficiente el trabajo diario de quienes forman parte del sistema educativo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas pondrá en marcha la estrategia “Tamaulipas Educa”, un proyecto integral que aún se encuentra en desarrollo y en el que participarán todas las subsecretarías, informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García.

Los 4 ejes centrales de la nueva estrategia de educación

El funcionario explicó que este proyecto se construye sobre cuatro puntos importantes; infraestructura educativa, calidad en la enseñanza, administración eficiente de los recursos y fortalecimiento del talento humano, los cuales buscan impactar de manera directa en el desarrollo educativo de la entidad.

Sobre el tema de infraestructura, Valdez García señaló que, aunque una escuela en buenas condiciones no garantiza por sí sola mejores aprendizajes, sí influye de manera indirecta en el proceso educativo, dijo que los espacios dignos también educan y generan un entorno más favorable para estudiantes y docentes.

En cuanto a la calidad educativa, subrayó que esta es la principal responsabilidad de la Secretaría, ya que se trata de crear las mejores condiciones posibles para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione de manera adecuada dentro de las aulas.

Respecto a la administración de los recursos, aclaró que no solo se trata del manejo correcto de materiales, sino del aprovechamiento del recurso humano. Como ejemplo, mencionó las mesas rápidas de cambios, donde cada semana se reúnen áreas de planeación, administración y educación básica para agilizar trámites como cambios y nombramientos de docentes.

El último eje, enfocado en el talento humano, busca potenciar las capacidades del personal que integra la Secretaría, desde quienes planean y administran hasta quienes operan los procesos, con el objetivo de impulsar acciones que permitan a los trabajadores sentirse más valorados, preparados y motivados.

Finalmente, Valdez García compartió un mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya y llamó a subsecretarios, directores y jefes de departamento a dar lo mejor de sí para fortalecer la educación en Tamaulipas y avanzar, en lo que resta de la administración estatal, hacia una educación de calidad para todas y todos los estudiantes.