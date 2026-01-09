Turismo en Sinaloa crece con un nuevo campo de girasoles “Mocorito”

Mocorito en Sinaloa florece con su mejor temporada turística La apertura de un segundo campo de girasoles mantiene al pueblo mágico con hospedaje lleno, miles de visitantes y un fuerte impulso al comercio local (arturo x)

Mocorito atraviesa uno de sus mejores momentos turísticos, gracias a su entorno natural y a nuevos atractivos, el Pueblo Mágico se ha convertido en un imán para visitantes, al grado de mantener ocupación total en hoteles y alojamientos tipo Airbnb durante la temporada invernal.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que este nuevo espacio se suma a la oferta que hoy coloca a Mocorito como uno de los lugares más visitados de la región, con más de 8 mil personas que ya han recorrido estos campos que cada invierno transforman el paisaje.

Acompañada por el alcalde Enrique Parra Melecio, la funcionaria estatal subrayó que la temporada de girasoles comenzó el pasado 26 de diciembre y se mantendrá hasta mediados de febrero, periodo en el que el flujo de turistas no ha bajado y sigue generando movimiento en restaurantes, comercios y servicios locales.

Mocorito en Sinaloa florece con su mejor temporada turística La apertura de un segundo campo de girasoles mantiene al pueblo mágico con hospedaje lleno, miles de visitantes y un fuerte impulso al comercio local (arturo x)

Además del atractivo natural, quienes llegan a Mocorito aprovechan para caminar por sus calles, conocer su historia, disfrutar de la gastronomía tradicional y visitar espacios culturales que refuerzan el encanto del Pueblo Mágico. Esta combinación ha fortalecido el sentido de identidad y orgullo entre la comunidad.

Sosa Osuna reiteró que durante 2026 se mantendrá una promoción constante del municipio y del resto del estado, en coordinación con los ayuntamientos, recordando programas como Enamórate de Sinaloa han permitido que miles de turistas locales recorran distintos destinos, siendo Mocorito uno de los puntos más visitados y que seguirá siendo prioridad en la estrategia turística.

Con naturaleza, tradición y una agenda turística activa, Mocorito continúa floreciendo y consolidándose como uno de los destinos más atractivos de Sinaloa.