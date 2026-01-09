Yucatán acelera su economía y se coloca por encima del promedio nacional

Gobierno de Yucatán, Joaquín Díaz Mena Con crecimiento sostenido, inflación a la baja y nuevas inversiones en puerta, Yucatán consolida empleo y confianza económica durante la actual administración

El estado de Yucatán mantiene su estabilidad económica; de acuerdo con datos oficiales presentados durante el gobierno de Joaquín Díaz Mena, se registró indicadores por arriba del promedio nacional, con menor inflación, bajo desempleo y una fuerte atracción de inversiones.

El titular de la Secretaría de Economía y Trabajo del estado, Ermilo Barrera Novelo, explicó que este desempeño es resultado de una política económica responsable, basada en el diálogo constante con el sector empresarial, el impulso a la inversión productiva y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de generar bienestar y empleo para las familias yucatecas.

Cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi revelan que, al primer semestre de 2025, Yucatán registró un crecimiento anual de 1.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, colocándose no solo por encima del promedio nacional, sino también de economías como Francia, Italia y Corea del Sur.

En cuanto a la inflación, Yucatán cerró noviembre de 2025 con una tasa anual de 3.74 por ciento, la más baja para ese mes desde 2020. Al inicio de la actual administración, en septiembre de 2024, la inflación se ubicaba en 5.21 por ciento, lo que representa una reducción cercana al 28.2 por ciento.

El mercado laboral también muestra señales positivas. Con una tasa de desocupación de apenas 1.54 por ciento, el estado se ubica en el segundo lugar nacional con menor desempleo, muy por debajo de la media nacional de 2.9 por ciento.

Estos resultados, señaló el funcionario, se han logrado gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el sector productivo, mediante mesas de diálogo permanentes, ferias de empleo y encuentros de proveeduría que han fortalecido el mercado interno y ampliado las oportunidades laborales.

En materia de inversión, durante la presente administración se han concretado 19 anuncios de empresas nacionales e internacionales en 13 sectores estratégicos, con una inversión privada anunciada de 34 mil 988 millones de pesos y una generación estimada de 19 mil 417 empleos directos e indirectos. De estos proyectos, 15 corresponden a capital nacional y cuatro a inversión extranjera, lo que confirma la confianza en la entidad.

Además, Yucatán cuenta con una cartera activa de 71 proyectos de inversión en 23 sectores estratégicos, con un valor estimado de 94 mil 961 millones de pesos y una proyección de 43 mil 785 empleos, lo que anticipa un crecimiento sostenido en los próximos años.