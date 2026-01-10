Arranca construcción de domo en secundaria de Yucatán

Escuela Secundaria Técnica No. 22 de Chicxulub Pueblo El gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio a la obra en la Secundaria Técnica No. 22, una inversión estatal de más de 5 millones de pesos que beneficiará a más de 221 estudiantes

El gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio de la construcción de un domo en la Escuela Secundaria Técnica No. 22 de Chicxulub Pueblo, el cual hará que más de 221 alumnos cuenten con un espacio digno para realizar actividades escolares y deportivas sin quedar expuestos al sol o a la lluvia, una obra que busca mejorar de manera directa las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar.

El mandatario destacó que esta infraestructura responde a una demanda que por años fue postergada en los municipios del interior del estado, donde la educación es una prioridad y no un asunto secundario.

Durante su mensaje, el mandatario subrayó que el nuevo domo representa mucho más que una obra física, al señalar que se trata de un espacio que brinda mejores oportunidades para las hijas e hijos de las familias de Chicxulub Pueblo. Reiteró que su gobierno trabaja de manera pareja, sin distinciones, y cumpliendo los compromisos asumidos con la comunidad.

Acompañado por el alcalde Amílcar Abricel Reyes Marín, Díaz Mena precisó que la obra cuenta con una inversión superior a los cinco millones de pesos y permitirá que la secundaria técnica tenga un área funcional para la convivencia y el desarrollo de actividades educativas, además, recordó que este año también iniciará la construcción de un domo en el Cobay de la localidad.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Enrique Balam Várguez, reconoció que la inversión en infraestructura escolar es uno de los pilares de la actual administración y una muestra clara del compromiso con las y los estudiantes.

En representación del alumnado, Regina Adanely Cua Pech, estudiante de segundo grado, expresó que el inicio de esta obra tiene un significado especial para la comunidad escolar, ya que demuestra que las autoridades escuchan y atienden las necesidades de quienes estudian en la secundaria

Por ultimo el gobernador señaló que actualmente hay obras públicas en los 106 municipios del estado y que, a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno no limita la atención a una sola región.

En ese contexto, mencionó que en Chicxulub Pueblo también se impulsan acciones productivas para agricultores y apicultores, apoyos alimentarios para personas adultas mayores y apoyos de movilidad para personas con discapacidad, a través del DIF Yucatán.