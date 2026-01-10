Puerto del Norte, punto central para el desarrollo industrial de Tamaulipas

Puerto del Norte de Tamaulipas La Secretaría de Desarrollo Energético Impulsan el desarrollo industrial del Puerto del Norte en Matamoros

Con la intención de acelerar el desarrollo energético y comercial del estado de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Energético del estado (Sedener), Walter Julián Ángel Jiménez, realizó una visita de trabajo al Puerto del Norte, acompañado por el director general de API estatal, Gustavo Guzmán Fernández, para revisar directamente las condiciones actuales del proyecto.

Durante el recorrido por las instalaciones, también participó la empresa ESEASA, con la que se evaluaron aspectos técnicos y operativos del puerto, además de sentar las bases para futuros acuerdos que permitan la llegada de industrias estratégicas.

La meta es clara, fortalecer la actividad portuaria y convertirla en un detonante económico para Tamaulipas.

El titular de la Sedener subrayó que la suma del sector privado es clave para aprovechar al máximo la capacidad del Puerto del Norte, no solo en el corto plazo, sino como parte de una visión de desarrollo sostenible impulsada por el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Por su ubicación geográfica, el Puerto del Norte se perfila como uno de los puntos logísticos y energéticos más relevantes del país, con potencial para convertirse en un centro de operaciones de gran impacto nacional.

“Estamos avanzando con un compromiso claro, construir un puerto que vaya más allá del intercambio comercial y se convierta en un motor de bienestar y progreso para las y los tamaulipecos”, expresó Ángel Jiménez al concluir la supervisión.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa afinando la infraestructura necesaria para que el Puerto del Norte sea un proyecto estratégico que impulse el crecimiento regional y genere beneficios directos para la población.