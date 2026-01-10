Turismo en Sinaloa trae “Altata Late Fuerte” con mucha música, cultura y comida

Evento: Altata ¡Late fuerte! Este domingo 18 de enero, Altata será sede de la segunda edición de “Altata Late Fuerte”, un evento familiar que busca atraer turismo con cultura, gastronomía y un mega ceviche gratuito de 700 kilos

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, explicó que esta actividad forma parte de las acciones que se realizan por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, con la intención de consolidar a Altata como un destino seguro, familiar y atractivo tanto para sinaloenses como para turistas.

Uno de los principales atractivos será la preparación de un mega ceviche de 700 kilos, que podrá ser degustado de manera gratuita por todas las personas asistentes; en su elaboración participarán restauranteros de la región, quienes compartirán uno de los platillos más representativos de la cocina sinaloense.

El ceviche sinaloense destaca por su frescura y por el uso de productos marinos locales, como la sierra y el camarón, preparados con recetas tradicionales que varían según la región y que forman parte de la identidad culinaria del estado.

En el escenario musical, el ambiente estará a cargo de un Dj local, el grupo Cafeína Gris y la Banda Zarape, quienes pondrán ritmo a una jornada pensada para disfrutarse en familia.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se espera una asistencia aproximada de 5 mil personas y una derrama económica superior a 1.5 millones de pesos, lo que representa un impulso importante para la economía local.

El evento contará además con el respaldo del programa “Ruta Segura”, que garantizará el traslado de los asistentes con apoyo de fuerzas federales y estatales, así como con la participación del programa “Enamórate de Sinaloa”, enfocado en promover destinos del estado entre la población local.

Las autoridades reiteraron la invitación a disfrutar de la hospitalidad de Altata y de un ambiente cien por ciento familiar, en una jornada que busca seguir posicionando a la bahía como uno de los puntos turísticos más atractivos de Sinaloa.