Por fin Quintana Roo tendrá Hospital de Tercer Nivel; se transformará la historia de la salud en el estado: Mara Lezama

Como parte del fortalecimiento del sistema de salud en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, recorrieron el terreno donde se contemplará la Torre de Especialidades de Cancún, proyecto considerado clave para ampliar la atención médica especializada en la entidad.

La obra se desarrollará en el predio y como anexo del actual Hospital General de Cancún, y tiene como objetivo ofrecer servicios de mayor complejidad para la atención de personas adultas, niñas y niños que no cuentan con seguridad social, de acuerdo con las políticas sociales de este gobierno humanista con corazón feminista.

El titular de IMSS-Bienestar afirmó que la Torre de Especialidades permitirá fortalecer las subespecialidades médicas y posibilitará servicios de alta complejidad, así como auxiliares de diagnóstico, beneficiando directamente a más de 835 mil personas sin seguridad social, quienes podrán recibir atención especializada sin necesidad de salir del estado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama señaló que la obra está proyectada en una reserva territorial de 26 mil metros cuadrados con una superficie de construcción de 15 mil metros cuadrados, 6 niveles, en la que se instalarán 36 especialidades, más de 190 camas, además de servicios estratégicos como hemodiálisis, atención a personas con quemaduras, clínica de heridas y manejo de catéteres.

Alejandro Svarch explicó que el nuevo modelo de atención deja atrás los antiguos esquemas de aislamiento, para dar paso a espacios integrales con una concepción humanista. El complejo contará con áreas diferenciadas para hombres, mujeres, niñas y niños, con especialistas en cada área.

“Es una gran noticia y un gran avance. Forma parte de lo que hacemos en los gobiernos humanistas: escuchar al ser humano, atender su padecimiento desde todas las aristas, considerando no solo al paciente, sino también a su entorno familiar”, expresó la gobernadora.