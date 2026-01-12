La caída de nieve en Chihuahua marca un regreso a clases con baja asistencia

El regreso a clases en Chihuahua arrancó este lunes con bajas temperaturas, lluvia fría y la presencia de nieve en varias regiones del estado influyeron directamente en la asistencia escolar, donde se reportó la falta de alumnos en algunos planteles, donde se alcanzó hasta el 80 por ciento de inasistencia, pese a que el calendario marcaba el retorno de más de 661 mil estudiantes de educación básica.

Desde las primeras horas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantuvo activa una alerta preventiva ante el pronóstico de nieve, aguanieve y temperaturas bajo cero durante las próximas 48 horas, condiciones generadas por el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.

En municipios serranos como Guachochi se registró caída de nieve, mientras que en la comunidad de El Vergel, en Balleza, también se reportó presencia de este fenómeno.

En la capital del estado y otras zonas urbanas, el clima fue determinante para que muchas familias optaran por no llevar a sus hijos a la escuela.

A pesar de la falta de alumnos, los 32 mil 332 docentes del sistema de educación básica sí acudieron puntualmente a sus centros de trabajo, luego de haber participado en los talleres intensivos previos al reinicio de actividades. En muchos casos, permanecieron en las aulas a la espera de estudiantes que no llegaron debido a las condiciones del clima.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que este lunes estaban programadas actividades en 5 mil 035 planteles de todo el estado, aunque adelantó que será después del mediodía cuando se emita un reporte oficial sobre la asistencia real registrada durante la jornada.

Protección Civil reiteró el llamado a extremar precauciones, especialmente al circular por carreteras y caminos serranos, ante posibles superficies resbaladizas.