Puebla implementa operativo para un regreso a clases seguro

Regreso a clases Puebla Con más de mil 300 elementos y apoyo aéreo, el Gobierno de Puebla puso en marcha un operativo de seguridad

Para reforzar la seguridad este inicio de clases en Puebla; el gobierno del estado activó el operativo “Regreso a Clases Seguro”, con el despliegue de mil 337 elementos de la Policía, quienes se suman a las labores que ya realizan las corporaciones municipales en distintos puntos de la entidad.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tiene como objetivo mantener el orden y la tranquilidad en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como en sus alrededores, donde se concentran estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

Como parte del operativo, se realizan acciones de vigilancia, disuasión, proximidad social y ordenamiento vial, principalmente en horarios de entrada y salida de los planteles; a estas labores en tierra se suma el apoyo de un helicóptero, con el que se refuerzan los patrullajes aéreos y la supervisión de zonas escolares.

La SSP destacó que este despliegue busca fortalecer la presencia policial y prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad escolar, trabajando de manera coordinada con las policías municipales.

Además, las autoridades hicieron un llamado a madres y padres de familia para atender las indicaciones del personal operativo y así contribuir a un entorno seguro para niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante el regreso a clases.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, refuerza su estrategia de seguridad y ratifica su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa en Puebla.