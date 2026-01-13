Fortalecen estrategia interestatal para combatir delitos de alto impacto en Puruándiro

Estrategia para combatir delitos de alto impacto en Puruándiro

Con el propósito de combatir los delitos de alto impacto en los límites con Guanajuato, agentes de la Guardia Civil han reforzado las tareas operativas y disuasivas en Puruándiro.

A partir de las recientes mesas de trabajo entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía estatal de Guanajuato, se llegó al acuerdo de fortalecer la estrategia interestatal. Esto en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Entre los límites entre ambas entidades, se mantiene presencia operativa y vigilancia permanente para poder identificar a las personas que tengan armas de fuego, antecedentes penales, droga o vehículos que han sido reportados como robados.

De igual manera, la videovigilancia del C5i Michoacán, es constante y se mantiene en puntos específicos.

Por medio de la SSP, El Gobierno de Michoacán, reafirma su compromiso con el Plan Paricutín para seguir entregando resultados contundentes en el combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los habitantes del esatdo