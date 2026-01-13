Gobierno de Sinaloa dona un terreno adicional para la construcción de un Sector Naval de la Secretaría de Marina

Construcción de un Sector Naval de la Secretaría de Marina

Para precisar el proyecto de la instalación de un Sector Naval en Nuevo Altata, en el municipio de Navolato, el gobernador Rubén Rocha Moya firmó un acuerdo de donación de un predio con el comandante de la Cuarta Región Naval, el vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval.

Con este acuerdo, se le brindará tanto a los residentes como a los visitantes una mayor seguridad y confianza, gracias a la presencia de mil elementos de la Secretaría de Marina.

El acto protocolario de firma de convenio, tuvo lugar en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en donde el Gobierno del Estado donó un terreno adicional de 15 hectáreas a la Secretaría de Marina. Este fue adquirido al Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, y pagado ahí mismo. Con este predio que se suma a la primera donación de 10 hectáreas que ya se había concretado para este propósito, el nuevo Sector Naval tendrá una superficie de 25 hectáreas.

“Esto le va a dar mayor confianza a la gente que piense en irse a hacer su casa, a comprar su casa, a poner su restaurante, a hacer algún negocio allá en Nuevo Altata, pues dará más confianza estando la Marina”, comentó el gobernador Rocha.

Y añadió que esto ayudará mucho para que en Nuevo Atlata y en el puero de Altata, la atracción turística aumente. Rocha también adelantó que en este mismo año se realizarán algunos trabajos de remodelación y embellecimiento de este destino turístico.

“Enseguida nosotros vamos a hacer unos trabajos de remodelación en el viejo Altata, porque es un destino de fin de semana y de Semana Santa de los culichis, a la gente le gusta, y entre más le agreguemos a Altata, pues vamos a tener mayor desarrollo”, explicó.

A continuación ,el mandatario estatal le agradeció al presidente del Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, Edgar Burgueño Lara, por haber facilitado la operación de compra venta de este segundo terreno de 15 hectáreas.

Por su parte, el vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval dio a conocer que este Sector Naval de Nuevo Altata tendrá un total de mil 100 elementos, los cuales perteneciente al Batallón de Infantería de Marina, más los asignados al CENDI, y el personal administrativo que laborará en los edificios.

A su vez, el presidente del Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, Edgar Burgueño Lara, enfatzó en que el acuerdo representa mucho para la comunidad de Navolato, ya que se fortalecerá la seguridad pública, mientras que beneficiará a los pescadores de toda la región.

La firma del contrato fue atestiguada por: la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez; el comandante de la Octava Zona Naval, vicealmirante Saúl Hiram Bandala Garza; la secretaria del Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, Berenice Janeth González López; el subsecretario de Administración Carlos César Castro García; el subsecretario de Economía, Roberto Sánchez; y el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Iván Alfredo Montes Flores.