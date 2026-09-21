EEM y UAEMÉX impulsan acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres

Con el objetivo de difundir el conocimiento de los derechos político-electorales y promover una participación política libre de violencia, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) desarrollaron las Jornadas Regionales de Sensibilización: Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en los Centros Universitarios de Atlacomulco, Tianguistenco y Temascaltepec, donde se llevaron a cabo actividades dirigidas a las comunidades universitarias, sindicaturas y regidurías.

En su intervención, la Consejera Electoral, Sayonara Flores Palacios, destacó la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos, así como los mecanismos de orientación y apoyo disponibles para el debido reconocimiento y actuación ante posibles situaciones de violencia política.

Hizo un llamado a asumir la construcción de espacios libres de violencia como una responsabilidad colectiva e invitó a las juventudes a involucrarse en los asuntos públicos.

Por su parte, Ariadna Martínez Chaparro, Subdirectora Académica del Centro Universitario, reconoció la labor de generar espacios de diálogo y reflexión entre las juventudes para identificar desigualdades y avanzar hacia relaciones basadas en la igualdad y la cultura de paz.

En la celebración de la Jornada del Centro Universitario UAEMéx Tianguistenco, la Consejera Electoral, Pula Melgarejo Salgado reconoció la tarea de acercar información a las juventudes desde las universidades, ya que se encuentran en una etapa de formación. Consideró fundamental promover una cultura de paz y no violencia para que las juventudes reconozcan que ninguna forma de violencia es aceptable y conozcan herramientas para ejercer y defender sus derechos.

El representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Ricardo Monroy Sánchez, resaltó la necesidad de poner a disposición de las juventudes elementos que les permitan reconocer las distintas expresiones de violencia e identificar situaciones que puedan estar enfrentando. Asimismo, distinguió el papel de las instituciones educativas como espacios de apoyo y acompañamiento.

En el Centro Universitario UAEMéx Temascaltepec participaron la Editora en Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Natali Ixchel Téllez Colín, y la Directora del Centro Universitario Temascaltepec, Marcela Jaramillo Jaramillo, quienes dieron la bienvenida a la comunidad estudiantil.

Natali Ixchel Téllez Colín señaló que establecer alianzas entre instituciones permite ampliar las acciones de sensibilización sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género y fortalecer el conocimiento de los derechos político-electorales.

En las tres sedes, la Jefa de Departamento de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del IEEM, Irma Patricia Virgen Sánchez, impartió las sesiones sobre derechos político-electorales, participación ciudadana, estereotipos de género y manifestaciones de violencia política contra las mujeres.

Describió que los estereotipos de género pueden reproducirse en la vida pública y generar condiciones de desigualdad para las mujeres que buscan ejercer cargos de autoridad. También abordó las distintas expresiones de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Planteó que sensibilizar va más allá de transmitir información, pues implica generar diálogo, cuestionar ideas y reflexionar sobre las desigualdades presentes en el entorno.

Asimismo, llamó a las juventudes a participar en la vida pública más allá del voto, mediante candidaturas, partidos políticos, observación electoral, integración de mesas directivas de casilla, órganos electorales, organizaciones civiles y otros espacios de decisión.