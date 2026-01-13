Puebla contribuye al Récord Guinness de bordados más grande del mundo

Récord Guinness de bordados más grande del mundo

El Récord Guinness entregado por la Exposición de Bordados y Tejidos Más Grande del Mundo posicionó a México a nivel internacional como una nación con identidad cultural viva, y reconoció el trabajo colectivo de los 32 estados del país.

En el caso especifico de Puebla, el estado participó con artesanas y artesanos del municipio de Hueyapan, en concordancia con la visión del gobernador Alejandro Armenta de fortalecer a las comunidades y brindarles respaldo institucional.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que este Récord Guinness es un reconocimiento para un país entero, ya que se trata del esfuerzo conjunto de las 32 entidades federativas, Asimismo destacó que este tipo de acciones ayudan a fortalecer la presencia de México en el ámbito internacional por medio de su riqueza cultural.

En la exposición, Puebla estuvo representado por una cooperativa de Hueyapan, la cual esta integrada por Emilia Martínez de la Cruz, Reyna Constansio Basilio, Guadalupe de la Cruz Luna, Rosa Martínez Filomeno, Gloria Espíritu, Miguel Espíritu de la Cruz, María Cristina Dolores de la Cruz, Roberta Salvador Lozada e Isabel Salvador Lozada. Todas estas personas aportaron piezas elaboradas de manera artesanal de acuerdo a los criterios que establece el Guinness World Records.

Los bordados poblanos fueron realizados a mano sobre lienzo de lana de diferentes y diversos colores, con hilos teñidos de forma natural a partir de grana de cochinilla, nuez silvestre, musgo, zapote, flor de cempasúchil, tezhuat rojo, tezhuat verde, sauco y tequesquite, mediante técnicas tradicionales como puntada de cruz, puntada antigua, puntada de hilván, puntada de lado y telar de pedal. El proceso refleja la preservación de saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación.

Durante el evento, también se dio a conocer que en la exposición participaron más de 200 artesanas y artesanos de los 32 estados del país. También se exhibieron 3 mil 809 piezas textiles y, después del conteo oficial, se certificaron 3 mil 106 piezas. Con esta cifra fue con la que a México se le entregó el Récord Guinness.

Para finalizar, la artesana Gloria Espíritu, expresó en representación de la cooperativa de Hueyapan, que los bordados son historia y amor a las raíces. Y señaló que en cada puntada se transmiten los conocimientos heredados de las madres y las abuelas. Dichos conocimientos s no se encuentran en los libros, sino que viven en las manos de quienes preservan esta tradición.