Se definen los tour operadores que participarán en Enamórate de Sinaloa 2026

Enamórate de Sinaloa 2026

Después de que se lanzara la convocatoria para participar en la edición 2026 del programa Enamórate de Sinaloa, quedaron definidos los tour operadores que formarán parte del programa de la Secretaría de Turismo del año presente.

Una vez que el plazo para entregar la documentación finalizó, se recibieron un total de 10 solicitudes, de las cuales nueve cumplen con todos los requisitos necesarios en al menos una de las unidades inscritas.

La convocatoria estuvo destinada a tour operadores, agencias de viajes y profesionales del turismo legalmente constituidos en la entidad.

Los finalistas son Julio César Niebla Godoy, de Navolatours; José Luis de León Aquilar, de Arrendadora Turística de León; Rosa Alicia Osorio Porras, de Rosefy Turismo; Alfonso Salmán Morales, de Transportadora Cajer de Mazatlán; Laura Clotilde Purón Purón; Carlos Lizárraga Chan, de Operadora Turística Drive And Guide; Héctor Gerardo Chavarría Moreno, de Transportadora Turística Hejapa; Dulce María Ruiz Castro, de Transportes Aledarma y Félix Julián Viera Flores, de Bux Puntual.

Con el programa Enamórate de Sinaloa se busca impulsar la oferta turística del estado. Se tienen contemplados tours en los 20 municipios, tomando como ancla los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales. Esto con el objetivo de dar a conocer la oferta cultural, artesanal y gastronómica de Sinaloa.

De esta forma va a ser posible incrementar la afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales, al igual que impulsa a los sinaloenses a conocer su propio estado por medio de opciones turísticas de bajo costo y accesibles para todas las familias.

En 2025, este programa movilizó a más de 7,560 personas en más de 381 viajes por todo el estado, lo que genero una derrama económica mayor a los 7 millones de pesos.

Entre los beneficiados se encuentran transportistas, agencias de viajes, guías de turistas, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.