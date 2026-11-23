Jesús Antonio Nader Nasrallah

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas investiga en calidad de imputado al exalcalde de Tampico y actual diputado federal del PAN, Jesús Antonio Nader Nasrallah, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

El legislador panista enfrenta una investigación ministerial relacionada con procedimientos de contratación realizados durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, cuando Nader se desempeñaba como secretario de Administración y presidía el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del estado.

En ese periodo se adjudicaron cinco contratos por 136 millones 287 mil pesos a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo. Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol, fue asesinado en noviembre de 2021.

De acuerdo con documentación sobre las diligencias ministeriales, la Fiscalía Anticorrupción citó a Nader para comparecer los días 24, 26 y 27 de noviembre de 2026, a fin de que conozca los hechos que se le atribuyen y tenga oportunidad de declarar en calidad de imputado.

Los citatorios forman parte de las investigaciones abiertas contra el diputado federal, quien podrá acudir voluntariamente ante el Ministerio Público para conocer los señalamientos y ejercer su derecho a declarar.

Los antecedentes del caso se encuentran en cinco denuncias penales presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas en agosto de 2025, relacionadas con contratos de mantenimiento y conservación de infraestructura hospitalaria adjudicados durante 2017 y 2018.

En cuatro de esas denuncias aparece expresamente señalado Nader Nasrallah, entonces secretario de Administración del gobierno de Cabeza de Vaca, por su intervención en procedimientos administrativos que permitieron realizar contrataciones mediante excepciones a las licitaciones públicas.

Entre los documentos se encuentra el oficio CCYOP/1081/2017, firmado por Nader el 21 de septiembre de 2017, mediante el cual comunicó a la entonces secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, la autorización del Comité de Compras para realizar un concurso restringido.

Ese procedimiento derivó en un contrato por 30 millones 328 mil 735 pesos adjudicado a Grupo Industrial Permart. La denuncia correspondiente cuestiona la justificación para exceptuar la licitación pública y la ausencia de documentación que respaldara las propuestas de los participantes.

Otro expediente identifica el oficio CCYOP/1318/2017, firmado por Nader el 18 de octubre de ese año, relacionado con servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas en unidades hospitalarias.

En ese procedimiento, por 14 millones 859 mil pesos, el concurso fue adjudicado originalmente a Grupo Industrial Joser, pero el contrato terminó firmado con Permart, representada por Julio César Carmona Angulo. La denuncia señala inconsistencias entre el fallo, la contratación y la documentación del expediente.

Una tercera denuncia corresponde a un contrato por más de 65 millones de pesos para mantenimiento de unidades médicas. Según la documentación presentada, no se localizaron registros del concurso ni del acuerdo de fallo que supuestamente respaldaron la adjudicación. En ese caso también se incorporó el oficio CCYOP/029/2017, firmado por Nader el 17 de enero de 2017, mediante el cual se establecieron los límites para las contrataciones estatales: hasta 800 mil pesos para adjudicaciones directas y 4.5 millones para concursos por invitación.

Otro expediente cuestiona una adjudicación directa por 14 millones de pesos a Grupo Industrial Joser para mantenimiento de calderas y equipos de aire acondicionado en ocho hospitales, pese a que la autorización registrada por el comité contemplaba inicialmente un monto aproximado de 1.4 millones.

La quinta denuncia corresponde a un contrato por aproximadamente 12 millones de pesos para mantenimiento del Hospital Psiquiátrico de Tampico, adjudicado en 2018. En ese expediente Nader no aparece expresamente como denunciado, aunque se incorpora documentación sobre las reglas de contratación establecidas durante su gestión.

Las investigaciones también incluyen declaraciones de la exsecretaria de Salud Gloria Molina, quien señaló que durante el gobierno de Cabeza de Vaca recibió instrucciones para favorecer a Permart y Joser en procedimientos de contratación. Sus afirmaciones forman parte de los señalamientos que requieren esclarecimiento ministerial.

Los expedientes atribuyen a Nader la firma de oficios y la comunicación de autorizaciones del Comité de Compras, pero no establecen que haya firmado personalmente los contratos ni los fallos de adjudicación.

Nader fue secretario de Administración entre 2016 y 2018, antes de encabezar el Ayuntamiento de Tampico hasta 2024. Actualmente ocupa una diputación federal por el Partido Acción Nacional.

La investigación ministerial continúa abierta por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La calidad de imputado implica que Nader está señalado como posible responsable de hechos investigados, sin que ello constituya una determinación de culpabilidad.

Corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción establecer las responsabilidades individuales y determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso ante la autoridad judicial.