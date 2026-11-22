Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que la entidad ha logrado revertir los indicadores más críticos de inseguridad que enfrentaba al inicio de su administración, al destacar que los homicidios pasaron de alrededor de 130 casos mensuales a cuatro registrados hasta el 22 de noviembre.

Durante la emisión de este domingo del programa Diálogos con Américo, el mandatario señaló que la reducción de los delitos de alto impacto es resultado del trabajo permanente entre las instituciones de seguridad estatales y federales, así como de las reuniones de coordinación que se realizan en distintas regiones de la entidad.

Villarreal Anaya recordó que Tamaulipas llegó a ubicarse entre los estados con mayores problemas de inseguridad, particularmente por homicidios, secuestros y robos a mano armada. Sin embargo, sostuvo que las condiciones han cambiado y pidió no perder de vista la situación que enfrentaba anteriormente la entidad.

“No tengamos corta memoria, recordemos de dónde venimos, venimos de tener indicadores de inseguridad muy sustantivos, que incluso nos situaban en los estados con mayores indicadores de problemas en diferentes rubros de alto impacto”, expresó.

Como parte de los resultados, indicó que mientras al comienzo de su gobierno se contabilizaban aproximadamente 130 homicidios al mes, octubre concluyó con 15 casos y, hasta el 22 de noviembre, se tenían registrados cuatro. Aunque consideró que las cifras representan un avance, señaló que las autoridades deben mantener los esfuerzos para evitar más pérdidas humanas.

El gobernador relacionó la recuperación de las condiciones de seguridad con el crecimiento económico, la actividad comercial y el turismo. En ese sentido, mencionó que Tamaulipas recibió más de 17 millones de visitantes durante 2025 y que la expectativa para el cierre de 2026 es superar los 18 millones.

También destacó el movimiento comercial en la frontera, donde diariamente circulan más de 17 mil tractocamiones, y aseguró que, de acuerdo con los reportes de seguridad, no se tienen registrados asaltos al transporte de carga ni de pasajeros en las carreteras estatales.

Coordinación y fortalecimiento

Villarreal Anaya explicó que la estrategia de seguridad se desarrolla mediante reuniones diarias de la Mesa Estatal de Seguridad y Paz, encabezada por él, además de ocho mesas regionales y mecanismos de coordinación con los municipios.

En estos encuentros participan el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, las fiscalías y las instituciones de inteligencia, con el objetivo de revisar los problemas de cada región, atender denuncias y establecer acciones para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El mandatario también señaló que la estrategia estatal mantiene coincidencias con los cuatro ejes de la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones, inteligencia e investigación, y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Sobre la atención a las causas, destacó los programas educativos, culturales, deportivos y comunitarios orientados a recuperar el tejido social. Entre ellos mencionó Lazos del Bienestar, impulsado por el DIF Tamaulipas, encabezado por María de Villarreal, que actualmente trabaja en 12 polígonos y contempla incorporar otros tres.

En cuanto al fortalecimiento de las corporaciones, indicó que se han ampliado las capacidades de la Guardia Estatal mediante la incorporación de personal capacitado, equipamiento táctico y patrullas. A estas acciones se suma la disposición de cinco helicópteros que actualmente se utilizan para labores de seguridad y atención de emergencias.

Respecto a las tareas de inteligencia e investigación, explicó que existe colaboración con las instituciones federales para identificar estructuras criminales, prevenir extorsiones y realizar intervenciones focalizadas en las zonas donde se detectan riesgos.

El gobernador sostuvo que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha sido otro de los elementos que han permitido avanzar en la estrategia. “Eso es lo que nos ha marcado la presidenta y alineándonos a esta circunstancia hemos tenido muy buenos resultados”, afirmó.

Refuerzan vigilancia carretera

Ante la proximidad de las vacaciones decembrinas, Villarreal Anaya destacó las acciones que mantiene su administración para garantizar traslados seguros a los mexicanos que regresan desde Estados Unidos para visitar a sus familias, así como a quienes utilizan las carreteras tamaulipecas para llegar a otras entidades del país.

Como referencia del incremento en el tránsito de connacionales por la entidad, recordó que durante el operativo Héroes Paisanos de 2022 ingresaron aproximadamente 40 mil personas por la frontera de Tamaulipas, mientras que en diciembre del año pasado la cifra llegó a alrededor de 160 mil.

Para atender este movimiento, explicó que se cuenta con estaciones seguras distribuidas en los principales corredores fronterizos, ubicadas a una distancia aproximada de 25 kilómetros entre sí. Estos espacios permiten mantener presencia policial y brindar atención a los viajeros que enfrenten alguna emergencia durante sus recorridos.

A estas instalaciones se suman los sistemas de radiocomunicación, la vigilancia mediante drones y los arcos carreteros, cuya instalación presenta un avance cercano al 80 por ciento. Con estas herramientas, las autoridades buscan reforzar la supervisión de las rutas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

El mandatario reiteró que, conforme a los reportes que se revisan diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad y Paz, no se han registrado asaltos al transporte de carga ni de pasajeros en las carreteras estatales, un aspecto que consideró relevante por el constante movimiento de unidades comerciales hacia la frontera con Estados Unidos.

Asimismo, mencionó que se mantiene la coordinación con el C5 y los servicios de atención ciudadana para responder a las necesidades de los viajeros. Entre las herramientas disponibles se encuentran el número de emergencias 911, la línea de denuncia anónima 089 y el número 079, destinado a brindar orientación y asistencia a los connacionales.

Villarreal Anaya señaló que la intención es que las condiciones de seguridad se reflejen tanto en los hogares como en los espacios públicos y las carreteras, para que las familias puedan trasladarse sin contratiempos durante la temporada de mayor movilidad.

“Nuestra intención es que este diciembre todas las familias tamaulipecas, y así como quienes nos visiten de otras entidades o usen nuestra entidad como una situación de tránsito para ir a visitar a sus seres queridos, pues lo hagan con seguridad y que lleguen a casa con bien”, expresó.

Finalmente, el gobernador consideró que mantener mejores condiciones de seguridad es indispensable para fortalecer la convivencia familiar, generar confianza entre los inversionistas, impulsar la creación de empleos y consolidar el desarrollo económico de Tamaulipas.

Durante el programa también se refirió a la realización del 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que tendrá como sede Tampico del 26 al 28 de noviembre. El evento contará con representantes de las 177 comunidades del país que tienen esta distinción, entre ellas Ciudad Mier y Tula, por parte de Tamaulipas.