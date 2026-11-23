Exhorta Américo a estudiantes a aprovechar las oportunidades de desarrollo que hay en Tamaulipas

En el marco del 20 aniversario de la Universidad Politécnica de Victoria, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llamó a las y los estudiantes a aprovechar las oportunidades de desarrollo y empleo que se proyectan para la entidad, ante la llegada de nuevas inversiones en infraestructura, energía y transporte.

Durante una ceremonia de honores a la bandera, el mandatario destacó proyectos como la segunda fase del Puerto de Matamoros, que contempla una inversión de 35 mil millones de pesos para ampliar sus instalaciones, líneas ferroviarias y áreas aduanales.

También mencionó la Carretera del Golfo Norte, proyecto autorizado que considera recursos por 40 mil millones de pesos para construir una vía de cuatro carriles que conectará la Ciudad de México con Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa.

Villarreal Anaya señaló que estas obras buscan fortalecer la conectividad y la actividad logística de Tamaulipas, entidad que concentra 19 de los 43 puertos que operan en el país. Asimismo, destacó el avance del Puerto Multimodal de Ciudad Victoria y proyectos energéticos que, en conjunto, representan inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos.

Entre las iniciativas mencionó la exploración petrolera del Campo Trion, la instalación de nuevos gasoductos, nueve parques de generación eólica autorizados y una nueva planta de ciclo combinado.

Mejoras para la Universidad Politécnica de Victoria

Como parte de los compromisos con la comunidad universitaria, el gobernador anunció la construcción de una techumbre y la rehabilitación de las instalaciones sanitarias del plantel, además de la incorporación de cuatro robots humanoides de última generación para fortalecer las prácticas y la formación de los estudiantes en el laboratorio de robótica.

En materia de movilidad, informó que el proyecto piloto de transporte público en Ciudad Victoria, que comenzó con seis autobuses híbridos Yutong, aumentará a 22 unidades durante este año. El plan contempla establecer una parada de la ruta Conecta dentro de la universidad para facilitar el traslado de los alumnos.

El rector de la institución, Luis Felipe Castillo Cortés, entregó un reconocimiento al gobernador por los apoyos destinados a fortalecer la infraestructura educativa.

Al finalizar, Villarreal Anaya reiteró que las inversiones y proyectos en marcha buscan ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones, por lo que exhortó a los jóvenes a prepararse y contribuir al desarrollo de Tamaulipas.