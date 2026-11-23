Rescate en Pico de Orizaba

Dos mujeres que resultaron lesionadas mientras realizaban actividades de alpinismo en el Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba, fueron rescatadas por personal de Protección Civil del estado de Puebla, luego de que se reportara la emergencia en la zona montañosa.

El operativo se desplegó en la cara sur de la montaña, específicamente en los parajes conocidos como Espinazo del Diablo y Los Muñecos, donde fueron localizadas Yolanda, de 48 años, y Yasmín, de 52 años.

Durante la valoración médica inicial, Yasmín presentó múltiples contusiones, una lesión en la rodilla derecha, dificultad para caminar y signos iniciales de hipotermia. Aunque permanecía consciente y orientada, sus condiciones físicas le impedían descender por sus propios medios.

Ante ello, los rescatistas realizaron su inmovilización y utilizaron equipo especializado de montaña y una camilla para efectuar un descenso controlado.

Rescate en Pico de Orizaba

Posteriormente, en el refugio, personal de emergencia brindó atención prehospitalaria a Yolanda, quien también presentaba dolor y afectaciones en la rodilla derecha.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, ambas mujeres decidieron no ser trasladadas a una unidad hospitalaria.

En las labores participaron elementos de Protección Civil Municipal, Socorro Alpino y el grupo de alpinistas Lobos Negros de la Montaña.

El Gobierno de Puebla informó que el operativo se realizó mediante la coordinación de distintas corporaciones para atender la emergencia en una de las zonas de mayor altitud y complejidad para las labores de rescate en el estado.