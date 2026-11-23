Coahuila

Un total de 14 personas identificadas por las autoridades como objetivos prioritarios fueron detenidas durante un operativo de seguridad en el municipio de Acuña, Coahuila, donde se ejecutaron 15 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos sectores.

El despliegue contó con la participación de 315 elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 45 agentes del Ministerio Público y 80 unidades tácticas, quienes realizaron las intervenciones autorizadas por el Poder Judicial.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, nueve de las personas detenidas contaban con órdenes de aprehensión pendientes, relacionadas con investigaciones por delitos como robo, posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro, entre otros.

Como resultado de las diligencias, las autoridades aseguraron siete armas cortas identificadas como réplicas, tres básculas grameras y cuatro inmuebles, que quedaron bajo resguardo ministerial para las investigaciones correspondientes.

Desmantelan red de videovigilancia irregular

Durante las intervenciones también fue desmantelada una red irregular de videovigilancia que operaba en el municipio. Los componentes del sistema fueron asegurados por las corporaciones participantes para integrarlos a las investigaciones.

El operativo fue instruido por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, durante una visita a Acuña, desde donde dio seguimiento en tiempo real al desarrollo de las acciones policiales y ministeriales.

Según el Gobierno estatal, este es el segundo despliegue de cateos simultáneos realizado bajo esta modalidad, una estrategia que se prevé extender a otras regiones de Coahuila como parte de las acciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre instituciones busca fortalecer las investigaciones y atender las actividades delictivas en los distintos municipios de la entidad.