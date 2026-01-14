Altata va por un ceviche récord de 700 kilos en Sinaloa

Secretaría de Truismo de Sinaloa

Este domingo 18 de enero, el malecón de Altata, en el municipio de Navolato, se convertirá en el punto de reunión para locales y visitantes con la segunda edición del festival “Altata Late Fuerte; el Mega Ceviche”, donde se elaborará un ceviche monumental de 700 kilogramos, superando los 500 kilos que se prepararon el año pasado, el platillo será repartido sin costo entre quienes asistan.

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Navolato y la Promotora Turística de la Bahía de Altata, organiza este festival como parte de una estrategia impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya para fortalecer el turismo y reactivar la economía de esta zona costera.

En representación de la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, la directora de Proyectos Especiales de Sectur, Melissa Carrillo, explicó que las actividades arrancarán a la 1:00 de la tarde en el malecón, a la altura de las letras turísticas.

La música en vivo estará a cargo del grupo Cafeína Gris, mientras que el corte simbólico del Mega Ceviche está programado para las 3:30 de la tarde.

Carrillo detalló que el ceviche será preparado con el apoyo de restauranteros del Muelle 33 y de negocios ubicados en el propio malecón.

Más tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, el ambiente continuará con la presentación de la Banda Sarape, además del grupo juvenil local Los Cano, quienes cerrarán la jornada musical.

Para facilitar la asistencia desde Culiacán, el programa Enamórate de Sinaloa dispondrá de autobuses gratuitos que saldrán desde la Catedral, por la avenida Álvaro Obregón, a partir del mediodía del mismo domingo, como parte del atractivo, los asistentes también podrán disfrutar de paseos en lancha por la bahía, igualmente sin costo.

La jefa de Turismo de Navolato, Luisa Morachis, agradeció el respaldo de los restauranteros de Altata y el acompañamiento de la Secretaría de Turismo estatal, así como la presencia de la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, encargadas de brindar seguridad durante el evento.