Coahuila renovará su Congreso en las elecciones de 2026

El próximo 7 de junio de 2026, las y los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas para participar en una de las jornadas electorales más importantes del estado: la renovación total del Congreso local. En esta elección se disputarán 25 diputaciones que integrarán la próxima Legislatura estatal.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), los cargos que estarán en juego se dividen en dos tipos: 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Esta combinación busca garantizar tanto la decisión directa de los votantes en los distritos electorales como una representación más equilibrada de las fuerzas políticas en el Congreso.

Las diputaciones de mayoría relativa son aquellas que se eligen mediante el voto directo de la ciudadanía. En este caso, el estado está dividido en 16 distritos electorales y en cada uno resultará ganador el candidato o candidata que obtenga el mayor número de votos. Es decir, quien consiga más sufragios en su distrito ocupará una curul en el Congreso estatal.

Por otro lado, las nueve diputaciones de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, se asignan a los partidos políticos con base en el porcentaje total de votos que obtengan en la entidad. Este mecanismo tiene como objetivo que las fuerzas políticas minoritarias también tengan presencia en el Poder Legislativo y que la integración del Congreso refleje de mejor manera las preferencias ciudadanas.

El proceso electoral local comenzó formalmente el 1 de diciembre de 2025 y ha incluido diversas etapas de organización, registro de candidaturas, campañas y preparación de la jornada electoral. Las campañas para las diputaciones se desarrollaron entre mayo y principios de junio, periodo en el que los aspirantes presentaron sus propuestas a la ciudadanía.

La elección de este año ha despertado gran interés político debido a que Coahuila es la única entidad del país que celebra una elección ordinaria de este tipo en 2026. Además, los resultados servirán como un indicador del panorama político rumbo a los comicios nacionales de 2027.

Para la jornada electoral se prevé la instalación de más de cuatro mil casillas en todo el estado, además de algunas casillas especiales y pruebas piloto con urnas electrónicas en diversos municipios. Las autoridades electorales han señalado que el objetivo es facilitar la participación ciudadana y garantizar que el voto se emita de manera libre y secreta.

Se destaca que la integración del Congreso local es fundamental, ya que las diputadas y diputados son responsables de elaborar y aprobar leyes, revisar el presupuesto estatal y supervisar las acciones del gobierno. Por ello, la decisión de los votantes tendrá un impacto directo en la vida política y administrativa de Coahuila durante los próximos años.

Con 25 espacios en disputa 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, las elecciones del 7 de junio representan una oportunidad para que la ciudadanía defina la composición del Poder Legislativo estatal y participe activamente en el fortalecimiento de la democracia en Coahuila.