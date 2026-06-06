Gobernadora Yeraldine Bonilla llama al diálogo sobre proyectos industriales en Topolobampo

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, reiteró su disposición al diálogo con las comunidades indígenas que consideren que podrían verse afectadas por los proyectos industriales que se pretenden desarrollar en Topolobampo, particularmente las plantas de GPO y Mexinol.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la mandataria estatal señaló que su gobierno mantiene las puertas abiertas para escuchar las inquietudes de los habitantes y atender sus necesidades. Por ello, hizo un llamado a los grupos que tengan dudas o preocupaciones sobre estos proyectos para que se acerquen al Gobierno del Estado y puedan sostener una mesa de diálogo.

“Estamos abiertos al diálogo y hacemos un llamado a las comunidades que se sienten afectadas para recibirlos aquí en Palacio de Gobierno y platicar sobre sus necesidades”, expresó la gobernadora.

Bonilla Valverde informó que el pasado viernes sostuvo una reunión con gobernadores tradicionales de comunidades indígenas del municipio de Ahome. Según explicó, durante el encuentro los representantes manifestaron su respaldo a los proyectos de desarrollo industrial y coincidieron en que estas inversiones pueden representar oportunidades de crecimiento económico y generación de empleos para la región.

De acuerdo con la gobernadora, los líderes indígenas señalaron que las plantas proyectadas no invaden sus comunidades ni afectan sus territorios. Asimismo, reconocieron como válida la consulta indígena realizada en 2022 relacionada con estos proyectos.

La titular del Ejecutivo estatal destacó que especialistas en materia ambiental han realizado estudios sobre las plantas industriales que buscan instalarse en Topolobampo. Según los resultados presentados por los expertos, no se han identificado afectaciones ambientales derivadas de la operación de estos complejos industriales.

Explicó que los técnicos han ofrecido información detallada sobre los procesos que utilizarán ambas empresas y han sostenido que los proyectos cumplen con los requisitos ambientales establecidos por las autoridades correspondientes.

Uno de los proyectos corresponde a la empresa GPO, dedicada al sector energético, mientras que Mexinol contempla la construcción de una planta relacionada con la producción de metanol. Ambas iniciativas han generado debate en la región debido a las preocupaciones expresadas por algunos grupos sociales y ambientales.

Además de abordar el tema de las inversiones industriales, la gobernadora anunció obras de infraestructura destinadas a beneficiar a comunidades indígenas del norte de Sinaloa.

Entre los proyectos destacó la ampliación del sistema de alumbrado público en el puerto de Topolobampo, obra que, dijo, iniciará próximamente y busca mejorar las condiciones de seguridad y movilidad para los habitantes de la zona.

Asimismo, informó que este lunes será publicada la licitación para la ampliación del sistema de drenaje sanitario en la comunidad de Lázaro Cárdenas, una obra que busca fortalecer los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población.

La mandataria aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo de las comunidades y atender necesidades históricas en materia de infraestructura.

Finalmente, Yeraldine Bonilla reiteró que su administración mantendrá una comunicación permanente con los habitantes de la región y continuará promoviendo tanto el diálogo como la ejecución de obras públicas que contribuyan al bienestar de las comunidades indígenas y al desarrollo económico de Sinaloa.