Mara Lezama inaugura el III Congreso Eucarístico Diocesano y llama a fortalecer los valores humanos

Al inaugurar el III Congreso Eucarístico Diocesano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un llamado a fortalecer los valores humanos, la solidaridad y el compromiso con el prójimo, al considerar que son elementos fundamentales para construir una sociedad más unida y con mayor bienestar.

Ante asistentes reunidos en este encuentro religioso, la Gobernadora agradeció la convocatoria realizada por la Diócesis de Cancún-Chetumal y por Monseñor Salvador González Morales, al destacar que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer la convivencia social y promueven acciones que ayudan a formar mejores ciudadanos.

Participan más de 4 mil personas, tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentran seminaristas, religiosas, diáconos, sacerdotes, feligreses, expositores y escuelas.

Durante su mensaje, señaló que, en una época marcada por el ritmo acelerado de la vida cotidiana y las preocupaciones constantes, es importante recuperar la cercanía humana, escuchar a los demás y mantener una actitud de servicio hacia quienes más lo necesitan.

Lezama Espinosa afirmó que su fe ha sido una guía permanente en su vida personal y en el ejercicio del servicio público, al recordar que toda acción gubernamental debe estar orientada a mejorar las condiciones de vida de las familias y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

La Gobernadora reconoció también la labor que realizan parroquias, capillas y grupos comunitarios en todo el estado, al acompañar a personas en situaciones difíciles, apoyar a familias vulnerables y desarrollar actividades de asistencia social que fortalecen el tejido comunitario.

Por su parte, monseñor Salvador González Morales destacó que este es el tercer Congreso Eucarístico Diocesano que busca fortalecer los valores de la fraternidad, la paz y la solidaridad. Esta la segunda vez en Cancún, en la que habrá misas, rosarios, testimonios, conferencias, etc.