COEPRIS y Universidad Autónoma Sinaloa buscan fortalecer una cultura de prevención sanitaria

COEPRIS y Universidad Autónoma de Sinaloa crean acuerdos para generar espacios seguros en carácter sanitario

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) llegaron a un compromiso para realizar acciones coordinadas, que faciliten la participación activa de la sociedad, buscando reducir riesgos, prevenir enfermedades y fomentar hábitos de vida saludables con la intención de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.

La COEPRISS trabajará de manera coordinada con la institución brindando actividades de orientación que ayuden a generar espacios estables y capaces de aportar bienestar no solo físico y mental, sino también sanitariamente seguros.

Algunas de las acciones que se tomarán para lograr las metas estarán alineadas a la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, tales como la importancia del uso de agua clorada o la inocuidad alimentaria. También destacar la importancia de la creación de espacios 100 % libres de humo de tabaco y la regulación sanitaria.

“La universidad es una aliada estratégica para fortalecer la cultura de la prevención. A través de la formación y la investigación, se generan soluciones innovadoras que contribuyen a proteger la salud de la población”, destacó la titular de COEPRISS, Beatriz Aguiar Monroy.

Por su parte, Dra. Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, reafirmo que “La Universidad Autónoma de Sinaloa refrenda su compromiso con la responsabilidad social y la formación de profesionales conscientes de la importancia de la prevención y el cuidado de la salud en sus entornos”.

Con esta colaboración se busca establecer una fuerte cultura de previsión en el estado que contenga experiencia de las autoridades sanitarias y que genere un impacto sostenible no solo en la comunidad universitaria, sino en todas las familias sinaloenses.