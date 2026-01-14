Mara Lezama recorre nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen

Mara Lezama recorre nueva unidad de medicina familiar ISSSTE

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta Estefanía Mercado recorrieron la recién inaugurada Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, una obra largamente esperada que viene a fortalecer la atención médica y el derecho a la salud en la zona norte del estado.

Durante la visita, Mara Lezama destacó que esta clínica es posible gracias a la donación del terreno por parte del municipio y a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que permite que las y los derechohabientes del ISSSTE cuenten ahora con un espacio digno y cercano para atenderse.

La nueva unidad médica cuenta con dos consultorios de medicina general, un consultorio de odontología, sala de curaciones, farmacia totalmente abastecida, área de archivo clínico y espacios funcionales que permiten mejorar de manera sustancial la calidad de los servicios de salud. Estas instalaciones beneficiarán de manera directa a aproximadamente 14 mil derechohabientes del ISSSTE, así como a sus familias.

La inversión destinada a la construcción y equipamiento de la clínica fue de alrededor de 14 millones de pesos, además del valor del terreno donado, consolidándose como un proyecto estratégico para atender una demanda histórica en Playa del Carmen.

Por su parte, Estefanía Mercado celebró que esta unidad médica sea ya una realidad para las familias playenses y reconoció el respaldo de la Gobernadora para concretar proyectos que impactan de forma directa en el bienestar de la población. Señaló que este inicio marca también la pauta para seguir fortaleciendo la infraestructura de salud en el municipio.

Ambas autoridades agradecieron el apoyo del director general del ISSSTE, Martín Batres, así como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el trabajo de gestión y coordinación ha permitido que hoy Playa del Carmen cuente con mejores servicios médicos, con la visión de seguir ampliándolos en el futuro.