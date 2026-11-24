Sismo en Chiapas El movimiento tectónico se registró a poco más de 100 kilómetros de la costa más cercana. (Servicio Sismológico Nacional)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo en Chiapas en la madrugada de este martes 24 de noviembre. Las autoridades evalúan daños.

¿Qué se sabe sobre sismo en Chiapas este 24 de noviembre?

Un sismo de magnitud 5.3 con profundidad de 6.1 kilómetros se detectó en las costas de Chiapas este martes. El epicentro se ubicó a unos 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec. El puerto más cercano al epicentro fue Puerto Chiapas a 109 kilómetros.

Según el SSN, el sismo ocurrió a las 05:51:43 horas y fue unos de los 91 detectados a lo largo del país en las últimas 48 horas. Hasta el momento no se han registrado réplicas.

De acuerdo al boletín emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (SEMAR), y pese a la ubicación del epicentro, no se espera lun tsunami en las costas del Pacífico ni variaciones en el nivel del mar.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 119 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 05:51:43 Lat 14.48 Lon -93.40 Pf 6 km https://t.co/C3Ck83fwFy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 24, 2026

Protección Civil, de la mano de autoridades locales, revisa infraestructura. Aún no se reportan heridos ni daños en infraestructura. Cualquier daño detectado puede ser comunicado a los servicios de emergencia (911) o a la línea directa de Protección Civil local, cuyo número telefónico es el siguiente: