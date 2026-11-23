Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026

Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en las instalaciones de Expo Tampico, con el propósito de impulsar la promoción turística, profesionalización y comercialización de los 177 destinos que cuentan con este nombramiento en México.

La organización del evento estará a cargo de Euroamerica Group, empresa seleccionada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas para producir este encuentro, que contará con un espacio de exposición de más de 15 mil metros cuadrados.

Uno de los principales objetivos de esta edición será convertir el encuentro en una plataforma de negocios que permita vincular la oferta turística de los Pueblos Mágicos con compradores especializados, además de fortalecer las capacidades comerciales de estos destinos.

Para ello, se contempla una agenda de negocios con la participación de 200 Hosted Buyers, es decir, compradores invitados y especializados en el sector turístico, quienes tendrán la oportunidad de establecer conexiones comerciales con representantes de los distintos destinos participantes.

Con esta estrategia se busca que la promoción de los Pueblos Mágicos no se limite a la difusión de sus atractivos culturales, históricos y naturales, sino que también se traduzca en oportunidades concretas de comercialización y desarrollo económico para sus comunidades.

En materia de sustentabilidad, el encuentro incorporará una propuesta innovadora en su producción: por primera vez, los stands de los Pueblos Mágicos serán fabricados con cartón, una iniciativa que pretende integrar criterios ambientales al diseño y montaje de exposiciones de gran escala.

De acuerdo con Euroamerica Group, esta medida representa una nueva alternativa para desarrollar eventos con mayor responsabilidad ambiental, al explorar materiales distintos para la construcción de espacios de exhibición.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026 reunirá así a representantes de los 177 destinos del país en un espacio de promoción, intercambio y vinculación comercial, con la intención de fortalecer su presencia en el mercado turístico nacional e internacional.