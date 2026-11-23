Tamaulipas reduce homicidios diarios de 4.3 a 0.2, afirma gobernador

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que los avances en materia de seguridad en la entidad son resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como de la participación de la sociedad, mediante una estrategia que combina inteligencia, prevención del delito y atención a las causas de la violencia.

Durante la inauguración del Congreso de Seguridad Pública: Coordinación, Inteligencia y Desafíos, realizado en Ciudad Victoria, el mandatario sostuvo que la construcción de la paz requiere mantener un trabajo conjunto entre las instituciones, con objetivos compartidos y acciones que respondan a las necesidades particulares de cada región.

Ante especialistas, académicos, representantes de corporaciones de seguridad y servidores públicos, Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas mantiene avances en esta materia, aunque reconoció que se trata de una tarea que no puede considerarse concluida.

“Les quiero decir que en Tamaulipas vamos bien en el trabajo conjunto, nunca ha sido un asunto concluido ni terminado”, expresó durante su intervención.

Como muestra de los resultados de la estrategia estatal, el gobernador señaló que al comienzo de su administración la entidad registraba un promedio de 4.3 homicidios diarios, mientras que actualmente la cifra se redujo a 0.2.

“Entonces sí hay una diferencia”, manifestó al referirse a la disminución, la cual consideró importante para generar condiciones favorables para el desarrollo económico, el crecimiento y la convivencia entre la población.

El mandatario subrayó que los resultados deben mantenerse mediante el fortalecimiento de las instituciones, la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la participación de los sectores sociales. En ese sentido, reiteró su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla cuatro ejes de trabajo para avanzar en la construcción de la paz, fortalecer el Estado de Derecho y propiciar condiciones de bienestar.

Coordinación e inteligencia, ejes de la estrategia de seguridad

Villarreal Anaya explicó que el trabajo conjunto entre las autoridades permite complementar capacidades, intercambiar información y desarrollar acciones más precisas, de acuerdo con las condiciones de cada territorio. Entre los temas que requieren esta colaboración mencionó la seguridad fronteriza.

Al respecto, señaló que, aunque las instituciones tienen atribuciones diferentes, todas comparten la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población.

“Las atribuciones pueden ser distintas pero el objetivo es absolutamente compartido”, puntualizó.

Agregó que para conseguir una coordinación efectiva también se necesitan calidad y confianza entre las instituciones, elementos que permiten mejorar la colaboración y fortalecer la respuesta de las autoridades ante los desafíos en materia de seguridad.

Sobre el uso de inteligencia, indicó que esta herramienta permite identificar las formas de operación de los grupos delictivos, anticipar posibles riesgos y orientar las intervenciones de las corporaciones mediante información y evidencias.

De acuerdo con el gobernador, contar con estos elementos facilita que las instituciones actúen con mayor oportunidad y precisión, además de diseñar estrategias operativas que respondan a las características y necesidades de cada comunidad.

El mandatario también destacó que la seguridad no depende únicamente de las acciones de las corporaciones, sino que debe acompañarse de políticas públicas dirigidas a atender las condiciones sociales que pueden propiciar conductas delictivas.

Como parte de este enfoque, mencionó el programa Lazos del Bienestar, cuya cobertura alcanza al 10 por ciento de la población de Tamaulipas. Explicó que esta iniciativa forma parte de las acciones para atender las necesidades de las comunidades, mejorar las condiciones de vida de las familias y fortalecer el tejido social.

Tamaulipas y la UNAM formalizarán colaboración

Durante el encuentro, Villarreal Anaya también resaltó la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la que se impulsarán actividades académicas especializadas en seguridad pública, seguridad nacional e interior.

El gobernador agradeció la participación de Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM, en la organización del congreso y en la formalización de un convenio de trabajo conjunto.

Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas será la primera entidad en suscribir un acuerdo de esta naturaleza, con el propósito de fortalecer las instituciones mediante la investigación, la capacitación y el intercambio de conocimientos y experiencias.

Consideró que esta alianza puede convertirse en un referente para otros estados interesados en mejorar sus capacidades en materia de seguridad a través de la colaboración con instituciones académicas.

“Es un honor que Tamaulipas en colaboración con nuestra Máxima Casa de Estudios a nivel nacional, la UNAM, convoque a esta importante reflexión que sea, además, el espacio para consolidar alianzas ya existentes y abrir las oportunidades para otras que inician a partir de este Congreso”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, afirmó que la estrategia de la entidad mantiene una visión humanista, en la que el fortalecimiento de las instituciones debe acompañarse del respeto a la dignidad de las personas, la legalidad y los derechos humanos.

“Estamos convencidos de que la seguridad debe ejercerse con firmeza, pero también con inteligencia, sensibilidad social y un profundo sentido de servicio”, señaló.

Congreso reúne a especialistas de México y Centroamérica

A la inauguración asistieron el general José Fernando Vargas Delgado, comandante de la 48 Zona Militar; el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval; y el general Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

También estuvieron presentes la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, y el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.

El congreso reúne a especialistas, académicos, integrantes de organizaciones sociales y profesionales dedicados a la seguridad pública, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos actuales.

Durante la inauguración se informó que el encuentro cuenta con la participación virtual de más de mil 100 personas provenientes de al menos 24 estados de México y cinco países de Centroamérica, como parte de las actividades de intercambio y colaboración en materia de seguridad.