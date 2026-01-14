Morelos fortalece su sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y la actividad turística

. .

El Gobierno del Estado de Morelos anunció el fortalecimiento de su sistema de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad pública y consolidar la vocación turística de la entidad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacó que la incorporación de tecnología avanzada, inteligencia cibernética y operativos interinstitucionales ha contribuido a la reducción de la incidencia delictiva en el estado.

Como ejemplo de los resultados, señaló que en días recientes no se han registrado robos de vehículos ni al transporte de carga en Cuernavaca, lo que refleja el impacto positivo de las acciones preventivas y de reacción inmediata.

En relación con los hechos ocurridos en Yautepec, donde un presunto delincuente fue abatido y dos policías municipales resultaron heridos, Urrutia Lozano explicó que el incidente derivó de un operativo interinstitucional encabezado por la Guardia Nacional y la SSPC en Oaxtepec, tras denuncias ciudadanas sobre bares irregulares en la vía pública. Gracias al sistema de videovigilancia, ya se identificó un segundo vehículo presuntamente involucrado, lo que permitirá avanzar en la detención de los responsables.

Durante su conferencia quincenal, el funcionario informó que se logró la detención de 23 personas por delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego y el intento de introducir teléfonos móviles a un centro penitenciario. Asimismo, reconoció la presencia de al menos nueve grupos delictivos en la entidad, los cuales son combatidos de manera permanente.

En cuanto a incidentes relacionados con motociclistas repartidores y taxis por aplicación, indicó que algunos de los involucrados son investigados por su posible participación en la distribución de drogas. También se mantiene una investigación conjunta con una empresa de seguridad bancaria ante la presunta complicidad de empleados de instituciones financieras en asaltos a bancos y cuentahabientes.

Finalmente, Urrutia Lozano subrayó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión brinda un respaldo legal sólido para fortalecer las acciones de detención. Anunció que se ampliará la red de cámaras y arcos carreteros en los 39 municipios del estado y que la autopista Siglo XXI, que conecta a Morelos con Puebla, será incorporada al sistema de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C5) estatal.