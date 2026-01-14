Tamaulipas aumenta la vigilancia para frenar la venta irregular de terrenos

Venta de terrenos en Tamaulipas La secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado realizó acciones de prevención y orientación a las personas que quieran comprar tierras para que eviten caer en fraudes y proteger su patrimonio.

El gobierno del Estado de Tamaulipas intensificó la vigilancia y la asesoría a la población para frenar la venta irregular de terrenos, una práctica que ha provocado fraudes, conflictos legales y afectaciones directas al patrimonio de muchas familias.

La estrategia busca que la gente tenga certeza jurídica antes de comprar un predio y que el desarrollo urbano avance con orden y acceso a servicios básicos.

Estas acciones se fortalecen por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de una política pública enfocada en la prevención, la transparencia y la protección del bienestar familiar; la intención es cerrar el paso a operaciones irregulares y evitar que más personas pierdan su inversión por adquirir terrenos sin respaldo legal.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, hizo un llamado directo a la ciudadanía para que no realice ningún trámite de compra o venta de predios sin antes informarse en instancias oficiales, sobre todo cuando se trata de terrenos otorgados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

La funcionaria explicó que las familias pueden acudir a las delegaciones municipales, donde reciben asesoría clara sobre la situación jurídica de los predios y orientación sobre terrenos disponibles dentro de asentamientos humanos legalmente constituidos, además recalcó que la compra o venta de solares irregulares está sancionada por la ley, por lo que es fundamental verificar cada operación.

También advirtió que algunos particulares ofrecen terrenos que no cuentan con permisos, como los de impacto urbano, lo que más adelante puede generar problemas legales y dificultar el acceso a servicios básicos como agua, drenaje o electricidad.

Finalmente, subrayó que la venta irregular de terrenos sigue siendo un problema que afecta a muchas personas, por lo que recomendó confirmar siempre la legalidad de los predios antes de cualquier transacción, ya sea ante los gobiernos municipales o la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), con el objetivo de cuidar el patrimonio familiar y promover un crecimiento urbano con orden y sentido social.