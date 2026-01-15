Asiste Mariela Gutiérrez al Primer Concurso Estatal de Bandas de Guerra en Edomex

La senadora mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante, asistió al Primer Concurso Estatal de Bandas de Guerra de escuelas de nivel bachillerato en la entidad. En ese contexto, refirió que este tipo de eventos son mucho más que una competencia juvenil por un premio o un reconocimiento: es celebración a nuestra identidad.

Mariela Gutiérrez

La senadora estuvo acompañañada por el Subsecretario de Educación Media Superior, Carlos Alberto Salgado, entre otros funcionarios.

Esta competencia se llevó a cabo en el CBT 2, Carlos Pichardo, de Tecámac, de donde la Senadora fue alcaldesa, y fue impulsado -dijo- con gran acierto por el Gobierno del Estado, por lo que agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por su compromiso con la formación integral de la juventud que hace posible este encuentro.

“Cuando ustedes tocan, no solo siguen un ritmo, están demostrando que la excelencia se alcanza con práctica y constancia; la unidad es necesaria para que el grupo suene como un solo corazón y que el espíritu cívico nos recuerda que somos parte de algo más grande: nuestro estado y nuestra patria”, indicó.

La también secretaria de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que la Secretaría de Educación acierta al promover estos espacios, porque antes de formar profesionales, se deben formar seres humanos con valores sólidos.

Se dijo complacida de estar en “mi casa, en mi querido Tecámac, tiene un significado que trasciende el protocolo. Ustedes saben que soy orgullosamente tecamaquense. Aquí crecí, aquí me formé y aquí he tenido el honor más grande que la vida me ha dado: gobernar en dos ocasiones a mi gente y representarlos ahora desde el Senado de la República”, puntualizó.