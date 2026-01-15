Gabinete de seguridad desmantela en Guerrero un campamento para elaborar drogas sintéticas

Bodega con sustancias químicas para elaboración de drogas encontrada en Guerrero

La Marina Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fuerzas de seguridad federal y estatal localizaron en un poblado del municipio de Petatlán, en Guerrero, una bodega con sustancias químicas y un campamento presuntamente usado por grupos del crimen organizado para la fabricación de drogas sintéticas.

La bodega y el campamento fueron inhabilitados, además de que se aseguraron más de 24 mil litros y 12 mil kilos de sustancias químicas

En el campamento clandestino se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico, entre otros materiales.

Todo el material se puso a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación de los casos.