Sheinbaum reconoce a Morelos como ejemplo de coordinación en seguridad; homicidios bajan 54%

Claudia Sheinbaum Pardo, junto a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a Morelos como un ejemplo de coordinación en materia de seguridad al destacar que la estrategia implementada de manera conjunta con el gobierno estatal logró reducir 54% el promedio diario de homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, realizada en la 24 Zona Militar de Cuernavaca, la mandataria señaló que los resultados del denominado Plan Morelos son producto del trabajo coordinado entre las autoridades federales y estatales, con acciones de inteligencia, investigación, atención a las causas y presencia territorial, principalmente en la región oriente de la entidad.

“Es un buen ejemplo de coordinación muy estrecha entre los gabinetes de seguridad del estado y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, afirmó.

Sheinbaum también adelantó que el Gobierno de México prepara un paquete de obras para la zona oriente de Morelos, cuyos detalles serán presentados próximamente junto con la gobernadora Margarita González Saravia, con el propósito de ampliar las oportunidades para jóvenes y contribuir a la prevención de la violencia.

Avances en construcción de paz

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia aseguró que la coordinación permanente con el gobierno federal ha permitido fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la estrategia de Atención a las Causas ha impulsado 275 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 86 mil personas, además de la instalación de 10 Comités de Paz, 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica y la entrega voluntaria de 172 armas de fuego mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

La funcionaria también anunció la construcción de cinco nuevos bachilleratos y dos Centros Comunitarios México Imparable en los municipios de Cuernavaca y Cuautla.

Homicidios en su nivel más bajo desde 2019

Durante la presentación, la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en Morelos desde 2019, con una reducción de 43% respecto al mismo mes de 2025.

Añadió que los delitos de alto impacto disminuyeron 9%, mientras que el robo de vehículo con violencia registró una baja de 32%.

Antes de la conferencia, la presidenta Sheinbaum y la gobernadora encabezaron una reunión del Gabinete de Seguridad con integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.