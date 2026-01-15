Blindan zona ganadera de Tamaulipas contra el gusano barrenador

Gusano Barrenador del Ganado en Tamaulipas Autoridades estatales y federales activaron un plan sanitario para frenar la presencia del gusano con acciones focalizadas en municipios clave y un llamado directo a los productores para reportar cualquier caso sospechoso

El gobierno de Tamaulipas puso en marcha un plan integral para contener y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo a la producción pecuaria y el estatus sanitario del estado. La estrategia se implementa en coordinación con Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), con medidas inmediatas en las zonas donde se detectaron los primeros indicios.

El secretario de Agricultura, Antonio Varela Flores, explicó que la prioridad es proteger la principal región ganadera de Tamaulipas, integrada por municipios como Aldama y Soto la Marina, donde se reforzarán las acciones preventivas y de control, señaló que se trata de una planeación estratégica que busca cerrar el paso a la propagación de la plaga y mantener las condiciones sanitarias del estado.

Como parte del operativo, se trabaja en la instalación de una red intensiva de trampas en puntos considerados estratégicos, siguiendo el comportamiento epidemiológico del gusano barrenador; el objetivo es prevenir el ingreso y reproducción de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de esta afectación al ganado. En este esquema, destacó la coordinación con estados vecinos, especialmente San Luis Potosí, para evitar que la plaga cruce fronteras regionales.

Ante la detección del riesgo, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes, enfocados en la vigilancia, el control y la atención de posibles casos. Varela Flores reiteró que estas acciones responden al compromiso del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya con la sanidad animal y con la defensa del trabajo de las y los ganaderos tamaulipecos.

El funcionario hizo un llamado directo al sector pecuario para que reporte sin demora cualquier sospecha de gusanera o lesión en el ganado, ya que la detección oportuna es clave para evitar una mayor propagación de la plaga y proteger la actividad productiva.

En la reunión de coordinación participaron representantes de los tres niveles involucrados en la estrategia, entre ellos Román Rigoberto Garza, titular de la SADER en Tamaulipas; Marco Solís Hinojosa, del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional; así como subsecretarios, directores y responsables del área pecuaria estatal. Por parte de SENASICA acudieron Irán Aguilar Márquez, Armando García López y Jorge Luis Bermúdez, quienes se sumaron al seguimiento técnico del plan sanitario.