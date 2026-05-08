Hidalgo consigue inversión de 2 mil mdd en gira de Ebrard por Canadá

Marcelo Ebrard consigue inversión de 2 mil millones de dólares para Hidalgo

La gira empresarial de Marcelo Ebrard por Canadá comenzó a dejar acuerdos millonarios. En Toronto, el gobierno de Hidalgo y la empresa Solar International Core Canada anunciaron una inversión estimada en 2 mil millones de dólares para construir una planta de ingredientes farmacéuticos activos en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán.

El anuncio se dio durante la visita de una delegación mexicana integrada por funcionarios y 244 empresarios, encabezada por el secretario de Economía en medio de las reuniones y proyectos impulsados rumbo a la revisión del T-MEC.

El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Babak Arefpour, director ejecutivo de Solar International Core Canada, y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. En el acto también estuvo presente Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá.

De acuerdo con lo informado durante la gira, la primera etapa del proyecto contempla una inversión inicial de 70 millones de dólares para adquirir el terreno donde se instalará la planta farmacéutica.

“Cerramos el día con una inversión de 2 mil millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión”, expresó Marcelo Ebrard durante las actividades realizadas en Canadá.

La planta estará enfocada en la producción de ingredientes farmacéuticos activos y medicamentos genéricos destinados a mercados de México, Estados Unidos y Canadá.

Además del proyecto industrial en Hidalgo, la misión comercial también dejó acuerdos en materia educativa y cultural. En Toronto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Tecnológico Nacional de México firmaron convenios con Colleges and Institutes Canada para fortalecer el intercambio académico entre ambos países.

En Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia concretaron acuerdos con el International Festival of Films on Art para impulsar coproducciones audiovisuales, intercambios profesionales y nuevos proyectos culturales entre México y Canadá.

Durante la gira también se firmaron cartas de intención para analizar futuras inversiones en distintos estados del país, incluyendo proyectos industriales que podrían alcanzar hasta 360 millones de dólares adicionales.