Morelos: tiendas de conveniencia firman acuerdo con Fiscalía para garantizar entornos seguros

“La colaboración entre autoridades y sector privado es esencial para garantizar mayor seguridad y combatir delitos”, manifestó Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del estado de Morelos durante la firma de un convenio de colaboración de la FGE con la cadena comercial Oxxo.

La firma del documento esgrime la colaboración entre los entes privados como Oxxo y los organismos de seguridad: “Hoy en día la seguridad pública no se puede concebir sin la coordinación que existe entre las autoridades, pero también entre los entes privados como son ustedes, precisó el Fiscal.A través de la firma el titular de la Fiscalía del Estado, y Carlos Alberto Vega Villanueva, Gerente Regional de dicha cadena comercial, buscan sentar las bases en la investigación del delito, intercambio de información, uso de tecnologías de la información y coordinación operativa; “la firma es muy importante para FGE Morelos, ya que representa seguir trabajando de la mano y de manera coordinada, la difusión de las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas, Alerta Amber y otros temas muy importantes”, adujo el fiscal para luego manifestar que la Alerta Amber representa algo muy importante y para todo el país, se dijo comprometido con los familiares de los desaparecidos para encontrarlos con vida y que estén bien, “el hecho de que ustedes nos permitan en sus sucursales difundir esta información es muy importante”, amplió.

Víctor Hugo Quiñonez Cruz, Gerente de Protección Laboral y Patrimonial Zona Centro Sur de dicha cadena comercial, comentó que la firma del convenio de colaboración refuerza la comunicación constante ante hechos delictivos que afectan a los clientes, la preservación de indicios más ordenada e investigaciones, contribuyendo a procesos más eficaces. Sostuvo que la entrega de videograbaciones u otra información más relevante, así como la difusión de la Alerta Amber y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, representa uno de los aportes sociales importantes en materia de trabajo conjunto.