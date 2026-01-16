Nuevo plan en Tamaulipas para frenar basureros clandestinos en los municipios

Basureros Clandestinos en Tamaulipas Ante la detección de más de 4 mil basureros irregulares en el estado, la Procuraduría Ambiental y Urbana pidió a los 43 ayuntamientos reforzar la limpieza, el control y las sanciones para proteger la salud y el entorno

La Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) envió peticiones a los 43 gobiernos municipales del estado para que refuercen las acciones de limpieza, vigilancia y sanción en predios utilizados de manera ilegal como tiraderos de basura, una problemática que se ha extendido y que ya representa un riesgo ambiental y sanitario para miles de familias.

La dependencia explicó que la recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos es responsabilidad directa de los municipios, por lo que el llamado surge ante la proliferación de sitios no autorizados donde la basura se acumula a cielo abierto, generando contaminación del suelo, del agua y del aire, además de malos olores, fauna nociva y focos de infección que afectan la salud pública.

Las acciones se sustentan en el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y forman parte del Programa para la Prevención y Manejo de Residuos que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), como parte de una política integral enfocada en el bienestar social y el cuidado del entorno.

De acuerdo con información obtenida a través de supervisiones, denuncias ciudadanas y reportes de las propias autoridades locales, en Tamaulipas se tiene identificado un registro de más de 4 mil sitios clandestinos con acumulación de residuos sólidos urbanos en zonas no controladas.

El procurador ambiental y urbano, Ramiro Lozano González, señaló que el exhorto tiene dos objetivos claros: conocer qué acciones está realizando cada municipio para limpiar estos predios y fortalecer la aplicación de sanciones contra quienes resulten responsables de operar o utilizar tiraderos a cielo abierto. “La prevención y el cumplimiento de la ley son fundamentales para proteger la salud de la población y recuperar espacios seguros”, afirmó.

Como parte del oficio enviado a los ayuntamientos, la PAUT anexó un listado elaborado por la SEDUMA, encabezada por Karina Lizeth Saldívar Lartigue, que incluye coordenadas geográficas y planos de ubicación de los predios detectados, con el fin de facilitar su localización y atención puntual.

La coordinación entre la Procuraduría Ambiental y Urbana y la SEDUMA, señalaron las autoridades, responde a la visión del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el cuidado del medio ambiente se traduce en decisiones firmes para proteger la salud, mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un estado más limpio, ordenado y sostenible.