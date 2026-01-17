Exportaciones de Tamaulipas suben 2.1% y superan los 27 mil millones de dólares

Exportaciones Tamaulipas En el tercer trimestre alcanzaron casi 28 mil millones de dólares, con fuertes alzas en sectores como la industria metálica, maquinaria y plásticos.

Las exportaciones del estado de Tamaulipas registraron un crecimiento de 2.1 por ciento al cierre del tercer trimestre del año, al acumular un valor de 27 mil 871 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar, explicó que este resultado está ligado al buen momento que viven sectores estratégicos y al clima de confianza que se ha consolidado en la economía estatal, lo que ha permitido a las empresas seguir invirtiendo y expandiendo sus operaciones en la entidad.

Detalló que durante el periodo analizado, los mayores incrementos se dieron en la industria metálica básica, que reportó un alza de 42.6 por ciento, seguida por la fabricación de maquinaria y equipo, con un crecimiento de 14.9 por ciento, y la industria del plástico y del hule, cuyas exportaciones aumentaron 9.2 por ciento.

Cantú Deándar subrayó que Tamaulipas se mantiene como uno de los estados más fuertes del país en materia exportadora. En la industria química, la entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, mientras que en la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo para la generación de energía eléctrica se posiciona en el tercer sitio; también resaltan rubros como el equipo de computación, la maquinaria y el equipo industrial.

La funcionaria atribuyó este desempeño al compromiso de las empresas e industrias que operan en el estado, así como a las condiciones favorables para el desarrollo empresarial que, dijo, impulsa la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En cuanto al movimiento en las aduanas, señaló que las siete aduanas ubicadas en Tamaulipas concentraron el 23.72 por ciento de la recaudación total a nivel nacional, un dato que refuerza la importancia del estado en el comercio exterior del país.