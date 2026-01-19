Alcalde de Pichucalco regala auto a su padre con dinero público

Andrés Carballo Córdova, alcalde de Pichucalco, Chiapas

El alcalde de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova fue acusado por presuntamente regalar a su padre un automóvil completamente nuevo, pagado con los recursos del ayuntamiento.

De acuerdo con las versiones que han sido difundidas, la compra del auto se habría facturado a nombre de la administración municipal, por lo cual se genero una molestia entre los pobladores.

Los habitantes se muestran molestos por este acto, ya que Pichucalco es un municipio que ha presentado reportes por carencias en sus servicios básicos y que no ha recibido la atención indicada a estos problemas. La calidad de vida en este lugar se ha visto afectada por rezagos en la infraestructura, obras públicas y recolección de basura y a pesar de ello el gobernador utiliza el presupuesto público a modo personal.