SICT atiende deslaves por la tormenta tropical Boris y mantiene abiertas las carreteras de Hidalgo

Trabajos de la SICT en Hidalgo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la Red Carretera Federal Libre de Peaje en Hidalgo opera con normalidad, luego de atender diversas incidencias ocasionadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Boris, fenómeno que ha dejado precipitaciones intensas en varias regiones del país.

De acuerdo con la dependencia federal, las principales afectaciones se registraron en la carretera México–Tampico, en el tramo Pachuca–Huejutla, específicamente en los kilómetros 18+000, 153+800 y 177+200, así como en la vía Huejutla–Tamazunchale, a la altura del kilómetro 19+100, donde se presentaron deslaves y acumulación de material sobre la carpeta asfáltica.

Ante estas condiciones, el Centro SICT Hidalgo activó un operativo de atención inmediata que incluyó el despliegue de personal técnico, cuadrillas de conservación rutinaria y maquinaria especializada para realizar labores de limpieza, retiro de escombros y estabilización de las zonas afectadas.

Gracias a estas acciones, las autoridades señalaron que no existen cierres ni restricciones a la circulación vehicular en la red federal libre de peaje del estado, por lo que los principales corredores carreteros continúan operando con normalidad y garantizan la conectividad entre las distintas regiones de Hidalgo.

La dependencia destacó que las labores preventivas y de mantenimiento forman parte de la estrategia para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad donde los deslaves y derrumbes suelen presentarse por la saturación del suelo.

Además, la SICT mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de Hidalgo y las autoridades de Protección Civil para monitorear el comportamiento de las condiciones meteorológicas y atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a la población o afectar la infraestructura carretera.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantenerse informados a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir bajo lluvia, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de emergencia, ya que las precipitaciones podrían continuar en los próximos días debido a la evolución de la tormenta tropical Boris.