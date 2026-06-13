Guardia Nacional activa Plan DN-III-E tras sismo en municipios de Guerrero

Elementos de la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en distintos municipios del estado de Guerrero luego del sismo registrado recientemente en la entidad, con el objetivo de brindar apoyo a la población y realizar recorridos de evaluación para detectar posibles afectaciones.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional, el personal desplegado llevó a cabo acciones de reconocimiento en diversas comunidades para verificar las condiciones de viviendas, edificios públicos, carreteras y otros espacios que pudieran haber resultado dañados por el movimiento telúrico. Asimismo, se mantuvo coordinación con autoridades estatales y municipales para atender cualquier emergencia derivada del fenómeno natural.

Las labores se concentraron principalmente en la supervisión de zonas donde el sismo fue percibido con mayor intensidad. Los elementos recorrieron calles, avenidas y puntos estratégicos para descartar riesgos para la población y garantizar la seguridad de los habitantes.

La activación del Plan DN-III-E forma parte de los protocolos de auxilio que implementan las Fuerzas Armadas cuando ocurre un desastre natural o alguna situación que pone en riesgo a la población. Entre sus principales objetivos se encuentran la búsqueda y rescate de personas, la evacuación de zonas de riesgo, la instalación de refugios temporales y el apoyo a las autoridades civiles en tareas de protección y seguridad.

Durante los recorridos realizados en Guerrero, los integrantes de la Guardia Nacional también mantuvieron contacto con los habitantes para conocer de primera mano las condiciones en las que se encontraban sus comunidades y atender reportes relacionados con posibles daños estructurales o afectaciones a los servicios básicos.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento de los recorridos de inspección, las acciones se enfocaron en la evaluación preventiva y en la atención inmediata de cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la ciudadanía. Además, se reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

El Plan DN-III-E es uno de los mecanismos de respuesta más conocidos en México para la atención de emergencias provocadas por fenómenos naturales. Desde hace décadas ha sido utilizado para apoyar a la población durante sismos, huracanes, inundaciones, incendios forestales y otros desastres que afectan diferentes regiones del país.

La Guardia Nacional informó que continuará realizando recorridos y acciones de apoyo mientras sea necesario, con el propósito de salvaguardar la integridad de los habitantes de las zonas afectadas y colaborar con las autoridades locales en las tareas de recuperación.

Los cuerpos de emergencia permanecen atentos ante cualquier réplica o eventualidad que pudiera registrarse en las próximas horas. Asimismo, las autoridades recomendaron a la población revisar las condiciones de sus viviendas, reportar cualquier daño estructural y mantener listas las medidas básicas de prevención ante posibles movimientos sísmicos.

Con estas acciones, la Guardia Nacional reafirmó su compromiso de apoyar a la ciudadanía en situaciones de emergencia y contribuir a la protección de las familias guerrerenses ante los efectos de los fenómenos naturales.