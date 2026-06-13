IMSS Colima agradece participación ciudadana en jornada de donación altruista de sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima reconoció y agradeció la participación de ciudadanos, trabajadores de la institución y voluntarios que se sumaron a la reciente Jornada de Donación Altruista de Sangre, una actividad realizada en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las reservas de sangre en los hospitales del estado y fomentar una cultura de solidaridad entre la población. De acuerdo con el IMSS, cada donación representa una oportunidad para salvar vidas y brindar atención oportuna a pacientes que requieren transfusiones debido a accidentes, cirugías, enfermedades crónicas o tratamientos especializados.

Las actividades se llevaron a cabo en unidades médicas del instituto, donde personal de salud recibió a los donadores voluntarios y realizó los procedimientos necesarios para garantizar que las donaciones se efectuaran de manera segura tanto para quienes donan como para quienes eventualmente recibirán la sangre.

Autoridades del IMSS destacaron que la respuesta de la ciudadanía fue positiva, ya que numerosas personas acudieron de manera voluntaria para contribuir con esta causa. Asimismo, reconocieron el compromiso de quienes participaron, señalando que este tipo de acciones permiten mantener disponibles los componentes sanguíneos que diariamente se requieren en hospitales y clínicas.

La institución recordó que la sangre es un recurso que no puede fabricarse de manera artificial, por lo que depende completamente de la solidaridad de las personas donadoras. Por ello, las campañas de donación altruista son fundamentales para garantizar la atención médica de miles de pacientes que requieren este recurso para continuar con sus tratamientos o enfrentar emergencias.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el IMSS impulsó diversas actividades para sensibilizar a la población sobre la importancia de donar de manera voluntaria y constante. La fecha busca reconocer a quienes realizan este acto solidario y crear conciencia sobre la necesidad permanente de contar con reservas suficientes y seguras en los bancos de sangre.

Especialistas señalaron que una sola donación puede beneficiar a varias personas, ya que la sangre recolectada puede separarse en diferentes componentes que son utilizados de acuerdo con las necesidades médicas de cada paciente. Esto convierte a cada donador en una pieza clave dentro del sistema de salud.

Además de agradecer la participación ciudadana, el IMSS reiteró la invitación a que más personas se sumen a futuras jornadas de donación altruista. Entre los requisitos generales para donar se encuentran tener entre 18 y 65 años de edad, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilogramos y cumplir con las valoraciones médicas correspondientes.

Las autoridades médicas destacaron que la donación voluntaria y recurrente es una de las formas más efectivas de garantizar el abastecimiento de sangre para atender emergencias y tratamientos médicos. También señalaron que fomentar esta práctica ayuda a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de salud ante situaciones de alta demanda.

El IMSS Colima reiteró su compromiso de seguir promoviendo la cultura de la donación altruista y agradeció a todas las personas que decidieron participar en esta jornada, demostrando que un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes necesitan una transfusión para recuperar su salud o incluso salvar su vida.