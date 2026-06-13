Conmemoran el 116 aniversario luctuoso del General Gabriel Leyva Solano en Sinaloa

Autoridades estatales, militares y representantes de distintas instituciones participaron este viernes en la ceremonia conmemorativa por el 116 aniversario luctuoso del General Gabriel Leyva Solano, uno de los personajes más importantes en la historia de Sinaloa y de la Revolución Mexicana.

El acto fue encabezado por el secretario de Salud de Sinaloa, el doctor Cuitláhuac González Galindo, quien acudió en representación de la gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde. La ceremonia se realizó para recordar la vida y legado de Gabriel Leyva Solano, reconocido por su lucha en favor de los campesinos y por su compromiso con la justicia social.

Las actividades iniciaron en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo el izamiento de bandera a toda asta acompañado de los Honores de Ordenanza. Durante este acto participaron autoridades civiles y militares que se reunieron para rendir homenaje al revolucionario sinaloense.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la Rotonda de los Sinaloenses Ilustres, ubicada sobre el bulevar que lleva el nombre de Gabriel Leyva Solano. En este lugar se realizó una guardia de honor y se colocaron ofrendas como muestra de respeto hacia quien dedicó gran parte de su vida a defender las causas sociales y a buscar mejores condiciones para la población más vulnerable.

Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes del Gobierno del Estado, autoridades municipales, integrantes de la Novena Zona Militar, elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Sinaloa.

Las autoridades destacaron que Gabriel Leyva Solano es considerado una de las figuras más representativas de la lucha revolucionaria en Sinaloa debido a su participación activa en movimientos políticos y sociales que buscaban cambios para mejorar las condiciones de vida de la población.

Gabriel Leyva Solano nació en Ocoroni en el año de 1871. A lo largo de su vida realizó estudios de Derecho en el Colegio Civil Rosales de Culiacán y desempeñó diversos cargos, entre ellos maestro rural, escribiente judicial y juez en su comunidad de origen.

Además de su trabajo como servidor público, participó en diversas actividades políticas y sociales. En 1909 formó parte de la campaña opositora encabezada por José Ferrel y colaboró con círculos literarios y periodísticos junto a otros intelectuales sinaloenses. También destacó por su defensa de los campesinos en Mocorito, donde denunció el despojo de tierras que sufrían muchas familias.

Como integrante del Partido Antirreeleccionista, Leyva Solano fue delegado por Sinaloa en la convención que postuló a Francisco I. Madero como candidato a la Presidencia de la República en 1910. Ese mismo año decidió levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz.

Sin embargo, su lucha fue interrumpida cuando fue capturado y asesinado el 13 de junio de 1910 en Cabrera de Inzunza. Su muerte lo convirtió en uno de los precursores de la Revolución Mexicana en la entidad.

A más de un siglo de su fallecimiento, el legado de Gabriel Leyva Solano continúa vigente. Incluso, en reconocimiento a su trayectoria, el municipio de Sinaloa lleva actualmente el nombre de Sinaloa de Leyva. Su historia también ha sido recordada a través de expresiones culturales como el poema “Siete Caminos de Sangre”.

Con este homenaje, las autoridades reafirmaron la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron a la construcción de un México más justo y de mantener vivo el ejemplo de lucha y compromiso social que dejó Gabriel Leyva Solano para las nuevas generaciones.