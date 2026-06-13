Cafeticultores poblanos buscan abrirse paso en mercados internacionales durante CONCAFÉ 2026

La Convención Nacional del Café (CONCAFÉ) 2026 continúa posicionándose como uno de los encuentros más importantes para el sector cafetalero del país. En esta edición, productores poblanos participan en diversas actividades enfocadas en mejorar la calidad de sus productos y abrir nuevas oportunidades de comercialización tanto en México como en mercados internacionales.

El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones de Puebla y reúne a productores, especialistas, empresarios, investigadores y representantes de la industria cafetalera de distintas entidades del país. Durante varios días, los asistentes comparten experiencias, conocimientos y estrategias para fortalecer la cadena productiva del café mexicano.

Uno de los eventos más importantes de la convención es el Concurso de Calidad en Taza “Por Amor a Puebla” 2026, donde las muestras participantes son evaluadas por catadores certificados conocidos como “Q Grader”. Estos especialistas utilizan los protocolos establecidos por la Specialty Coffee Association (SCA), considerados estándares internacionales para determinar la calidad de los cafés de especialidad.

Los organizadores señalaron que este tipo de evaluaciones permite a los productores demostrar la calidad de sus cosechas y obtener reconocimiento dentro y fuera del país. Además, contar con certificaciones y evaluaciones especializadas puede facilitar el acceso a nuevos mercados internacionales interesados en cafés de alta calidad.

Otro de los atractivos de CONCAFÉ 2026 es el Campeonato Nacional de Baristas, donde especialistas en la preparación de bebidas a base de café muestran sus habilidades, creatividad y conocimientos frente a jueces y asistentes. Este espacio también sirve para promover la cultura del café y destacar el trabajo de quienes participan en toda la cadena de producción y comercialización.

Asimismo, se realizan los llamados “Talleres con Amor”, actividades dirigidas al público en general que muestran distintas formas de aprovechar el grano de café. En estos talleres se enseñan procesos para elaborar alimentos, productos artesanales y otros artículos derivados, demostrando la versatilidad de este cultivo y las oportunidades económicas que puede generar.

Las autoridades estatales han destacado que Puebla se mantiene como una de las entidades más importantes en la producción cafetalera del país. Actualmente ocupa posiciones destacadas a nivel nacional gracias a la calidad de sus cultivos y al trabajo de miles de familias productoras que dependen de esta actividad económica.

Además de promover la calidad del café poblano, la convención incluye mesas de negocios y encuentros entre productores y compradores nacionales e internacionales. Estas actividades buscan generar alianzas comerciales que permitan incrementar las exportaciones y mejorar los ingresos de quienes trabajan en el sector.

Las finales de los concursos y las ceremonias de premiación se realizarán al cierre de la convención, donde se reconocerá el esfuerzo de productores, catadores y especialistas que contribuyen al crecimiento de la industria cafetalera mexicana.

Con estas acciones, CONCAFÉ 2026 reafirma su objetivo de impulsar la innovación, fortalecer la comercialización y posicionar al café poblano como un producto competitivo en el mercado internacional, beneficiando a miles de familias que dependen de esta actividad en diversas regiones del estado.