Capturan en Guerrero a presunto feminicida de su suegra y su esposa en Cuautitlán

Autoridades federales y estatales detienen en Guerrero a presunto responsable de doble feminicidio en el Edomex

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y del estado mde Guerrero, autoridades lograron la detención del presunto responsable del doble feminicidio de su suegra y de su esposa, tragedia ocurrida en Cuautitlán, Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de Eric Antonio “N” se efectuó el 18 de enero en Acapulco, Guerrero, donde elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y las fiscalías del Estado de México y de Guerrero ubicaron al sospechoso, identificado como el presunto autor material del doble homicidio registrado el 12 de enero en Cuautitlán.

De acuerdo con las investigaciones, Eric Antonio “N” habría cometido el doble feminicidio en una vivienda de la colonia San Francisco Cascantitla, donde fueron encontradas sin vida Cindy, de 25 años, y Teresita de Jesús, de 52 años. Tras el crimen, el presunto agresor se habría trasladado a Guerrero con la intención de evadir a las autoridades.

Durante el operativo también fue detenido Alejandro “N”, una persona que presuntamente ayudó al principal implicado a ocultarse en Acapulco, lo que facilitó su permanencia fuera de la jurisdicción del Estado de México mientras se seguían las líneas de investigación. Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022 en el mismo municipio de Cuautitlán.

Tras su captura, ambos fueron informados de sus derechos de ley y trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargará de definir su situación jurídica y continuar con el proceso correspondiente.

La detención ocurre en medio de una estrecha coordinación entre dependencias federales y estatales para combatir delitos de alto impacto y reforzar la seguridad, especialmente en casos vinculados a violencia de género, como el feminicidio. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la investigación de este tipo de crímenes.

Familiares de las víctimas y colectivos en contra de la violencia de género han exigido que el caso avance con perspectiva de género y que se garantice que no quede impune, demandando que se respeten los derechos de las víctimas y sus allegados durante todo el proceso judicial.

Este hecho se suma al esfuerzo de las fiscalías y corporaciones judiciales para atender y sancionar agresiones graves contra mujeres en el país, reafirmando la importancia de la cooperación interinstitucional en la búsqueda y detención de personas implicadas en delitos graves como el feminicidio.