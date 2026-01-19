Estados

La dirigencia nacional de Morena ha señalado que las candidaturas de ese partido rumbo a los comicios del próximo año serán definidas mediante el método de encuestas.

Aventaja senadora Imelda Castro al interior de Morena en Sinaloa

Por Alejandro Páez
Senadora Imelda Castro, ex vicepresidenta de la Cámara Alta

A un año de las elecciones del 2027, los aspirantes a los diferentes cargos que estarán en disputa sobre todo las gubernaturas empiezan a perfilarse como es el caso de Sinaloa donde la senadora, Imelda Castro que poco a poco se posiciona rumbo a esos comicios.

En ese contexto, la senadora morenoista se consolida al interior de su partido y lidera los careos rumbo a la gubernatura, de acuerdo a un análisis que cruza datos de diversas encuestadoras como Poligrama, GobernArte y CE Research

De acuerdo con Poligrama, 42% de los sinaloenses simpatiza con Morena, muy por encima de sus competidores: PAN (12%) y PRI (10%). GobernArte ubica la intención de voto por partido en 39.5%, mientras que CE Research le asigna 35%, confirmando la hegemonía del partido guinda en el estado.

En la encuesta interna de Morena levantada por GobernArte, la senadora encabeza las preferencias con 26.9%, superando a perfiles relevantes como Gerardo Vargas Landeros (20.8%) Juan de Dios Gámez Mendívil (13.5%) y el senador, Enrique Insunza con 12 %.

CE Research también la coloca a la cabeza de la contienda interna, con 22% de las menciones, consolidando su posición dentro del partido.

En los ejercicios de careo. Según Poligrama, si la elección se realizara hoy, Imelda Castro obtendría 46% de los votos bajo la alianza Morena-PT-PVEM, más del doble que su competidora más cercana de la oposición, Paloma Sánchez, quien alcanzaría 19%.

En un escenario frente al PRI, la senadora incrementa su respaldo hasta 47%, mientras que su adversaria cae a 16%, ampliando la brecha.

La consistencia metodológica respalda estos resultados, con muestras que oscilan entre 400 y 1,000 entrevistas y márgenes de error controlados.

Analistas coinciden en que el posicionamiento de Castro responde a una combinación de experiencia legislativa, visibilidad nacional y conexión con la base social sinaloense.

