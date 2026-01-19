Aventaja senadora Imelda Castro al interior de Morena en Sinaloa

Senadora Imelda Castro, ex vicepresidenta de la Cámara Alta

A un año de las elecciones del 2027, los aspirantes a los diferentes cargos que estarán en disputa sobre todo las gubernaturas empiezan a perfilarse como es el caso de Sinaloa donde la senadora, Imelda Castro que poco a poco se posiciona rumbo a esos comicios.

La dirigencia nacional de Morena ha señalado que las candidaturas de ese partido rumbo a los comicios del próximo año serán definidas mediante el método de encuestas.

En ese contexto, la senadora morenoista se consolida al interior de su partido y lidera los careos rumbo a la gubernatura, de acuerdo a un análisis que cruza datos de diversas encuestadoras como Poligrama, GobernArte y CE Research

De acuerdo con Poligrama, 42% de los sinaloenses simpatiza con Morena, muy por encima de sus competidores: PAN (12%) y PRI (10%). GobernArte ubica la intención de voto por partido en 39.5%, mientras que CE Research le asigna 35%, confirmando la hegemonía del partido guinda en el estado.

En la encuesta interna de Morena levantada por GobernArte, la senadora encabeza las preferencias con 26.9%, superando a perfiles relevantes como Gerardo Vargas Landeros (20.8%) Juan de Dios Gámez Mendívil (13.5%) y el senador, Enrique Insunza con 12 %.

CE Research también la coloca a la cabeza de la contienda interna, con 22% de las menciones, consolidando su posición dentro del partido.

En los ejercicios de careo. Según Poligrama, si la elección se realizara hoy, Imelda Castro obtendría 46% de los votos bajo la alianza Morena-PT-PVEM, más del doble que su competidora más cercana de la oposición, Paloma Sánchez, quien alcanzaría 19%.

En un escenario frente al PRI, la senadora incrementa su respaldo hasta 47%, mientras que su adversaria cae a 16%, ampliando la brecha.

La consistencia metodológica respalda estos resultados, con muestras que oscilan entre 400 y 1,000 entrevistas y márgenes de error controlados.

Analistas coinciden en que el posicionamiento de Castro responde a una combinación de experiencia legislativa, visibilidad nacional y conexión con la base social sinaloense.