Atienden a 45 estudiantes tras volcadura de autobús en la autopista México-Puebla

Un total de 45 estudiantes recibieron atención médica luego de que el autobús escolar en el que viajaban se volcó la noche del viernes 5 de junio sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras. De acuerdo con el Gobierno del Estado de Puebla, nueve de los jóvenes requirieron ser trasladados a hospitales para recibir atención especializada.

Las autoridades estatales informaron que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue inmediata tras recibir el reporte del accidente. Personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres acudieron al lugar para brindar apoyo a los afectados.

Según el comunicado oficial, los equipos de emergencia realizaron labores de atención prehospitalaria para valorar el estado de salud de los pasajeros y determinar quiénes requerían traslado a unidades médicas. En total fueron atendidas 45 personas involucradas en el accidente.

Las autoridades señalaron que nueve estudiantes fueron llevados a diferentes hospitales de la zona para continuar con su valoración médica y recibir el tratamiento necesario. Sin embargo, destacaron que la evolución de los pacientes fue favorable y que durante la mañana de este sábado fueron dados de alta.

El Gobierno estatal indicó que, además de la atención médica, se activaron diversos protocolos de emergencia para coordinar el trabajo entre instituciones de auxilio, hospitales y autoridades de protección civil. El objetivo fue garantizar una respuesta rápida y eficiente ante la situación.

Como parte de las acciones implementadas tras el percance, elementos de Protección Civil instalaron un Centro de Mando para coordinar las labores en el sitio del accidente. Desde este punto se supervisaron las tareas de atención, seguridad y evaluación de riesgos.

Las autoridades también realizaron una inspección al autobús involucrado en la volcadura para descartar peligros adicionales. Tras la revisión, confirmaron que no existía derrame de combustible ni condiciones que representaran un riesgo para los rescatistas, los estudiantes o las personas que transitaban por la zona.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente, las investigaciones correspondientes continúan para determinar cómo ocurrió la volcadura y si existió alguna falla mecánica o factor externo que contribuyera al percance.

El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier reiteró su compromiso de atender de manera inmediata cualquier emergencia que se presente en la entidad, especialmente aquellas que involucren la seguridad y el bienestar de la población.

Asimismo, destacó la coordinación entre las instituciones de salud, protección civil y cuerpos de auxilio, lo que permitió brindar atención oportuna a los estudiantes lesionados y evitar consecuencias mayores.

Las autoridades estatales informaron que continuarán dando seguimiento a los afectados y mantendrán las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes utilizan las carreteras del estado. El accidente movilizó a distintos cuerpos de emergencia durante varias horas, pero gracias a la rápida intervención de los servicios de rescate, los estudiantes recibieron atención médica y evolucionaron favorablemente tras el percance.