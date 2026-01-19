Bajan los indicadores delictivos en Tamaulipas, afirmó Américo Villarreal

Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya Aseguró que la reducción en la mayoría de los indicadores delictivos en el estado es resultado del trabajo coordinado entre poderes y fuerzas de seguridad

El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante la Ceremonia Cívica de Honores realizada en el Congreso del Estado, subrayó la reducción en el índice general de delitos en el estado gracias a los avances en materia de seguridad, los cuales no son casualidad, sino resultado del trabajo conjunto entre instituciones y corporaciones.

Acompañado por el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras; el mandatario estatal señaló que la estrategia de seguridad actual ha mostrado resultados claros, medibles en cifras y perceptibles para la ciudadanía, a diferencia de lo ocurrido en administraciones pasadas.

Villarreal Anaya destacó que, de los 98 indicadores que evalúa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría registra una disminución, dijo que este comportamiento a la baja es consecuencia de la unidad, la ética y el compromiso con el que han actuado los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad.

“El avance que hoy se vive en Tamaulipas se explica porque estamos trabajando juntos, con responsabilidad y con un objetivo claro: contener a la delincuencia y fortalecer el Estado de derecho”, expresó ante legisladores y autoridades.

El gobernador también reconoció el papel del Poder Legislativo, al considerar que ha estado a la altura del reto con reformas y actualizaciones legales que han permitido fortalecer el marco jurídico; en ese contexto, llamó a no romper el diálogo ni la coordinación entre poderes y a mantener el trabajo cercano con la ciudadanía.

Durante su mensaje, pidió no permitir que los avances sean desvirtuados por versiones falsas o campañas de desinformación, señaló que hay intentos de generar percepciones negativas a través de medios y redes sociales, pese a que los datos oficiales muestran una mejora constante en seguridad y gobernabilidad.

Al finalizar la ceremonia, autoridades estatales y legisladores inauguraron el Museo Legislativo, ubicado en la entrada del salón de sesiones del Congreso. El espacio reúne documentos históricos, fotografías de personajes destacados como Guadalupe Victoria, Jesús Cárdenas Duarte y Guadalupe Mainero Juárez, además de imágenes de los distintos escudos del estado y del himno a Tamaulipas, como parte de la memoria histórica de la vida parlamentaria de la entidad.