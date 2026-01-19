Presenta Mara Lezama “Caribe Mexicano. La capital mundial de las vacaciones”, una nueva e innovadora campaña turística con proyección internacional

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la delegación de Quintana Roo, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, presentó la nueva campaña de promoción turística “Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones”, con el objetivo de consolidar su liderazgo como el principal destino de México y el Caribe, fortalecer su proyección internacional y detonar nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con mercados clave de Europa y el mundo.

Durante la presentación, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Andrés Martínez Reynoso, destacó que Quintana Roo, en la Nueva Era del Caribe Mexicano avanza con paso firme hacia una nueva etapa de consolidación internacional, alineada a los grandes eventos globales, entre ellos el Mundial de Fútbol 2026, para el cual el estado se encuentra preparado en términos de infraestructura, conectividad aérea, servicios turísticos y capacidad organizativa.

En esta presentación se destacó que, por primera vez una campaña de este tipo y nivel tendrá una canción, al tiempo que se puntualizaron cinco líneas: destino líder internacional, 12 destinos interconectados, nueva infraestructura, nueva arquitectura de marcas y un nuevo modelo de gobernanza.

En la presentación, la gobernadora Mara Lezama citó destinos como Cancún, Costa Mujeres, Puerto Morelos, la Riviera Maya, Tulum, Costa Maya, Bacalar, Mahahual, Cozumel, Chetumal la capital.

“Este lanzamiento lo hacemos en el trabajo, con mucha gente detrás, con la confianza de poder seguir lanzando este mensaje tan potente y tan importante que es el Caribe Mexicano para el resto del mundo. Trabajaremos en distintas aplicaciones” expresó la Gobernadora al anunciar una sorpresa: la campaña con una canción.

“Esto nunca se ha hecho, porque hemos elaborado campañas para radio, televisión, revista, prensa, pero no habíamos hecho una canción. Entonces esta es una sorpresa. Espero que les guste”, enfatizó la titular del Ejecutivo.

En la presentación de la campaña, el secretario de Turismo Bernardo Cueto añadió que la nueva campaña busca incrementar el posicionamiento internacional de Quintana Roo como destino estratégico rumbo a 2026, fortalecer la marca destino en mercados europeos prioritarios y generar alianzas con tour operadores, aerolíneas, inversionistas y organismos internacionales, impulsando la llegada de nuevas inversiones turísticas enfocadas en infraestructura, sostenibilidad y experiencias de alto valor.

“Me da mucho orgullo saber que en FITUR estamos democratizando el turismo, que venimos no nada más a reunirnos, que es maravilloso, con las y los empresarios, que son parte fundamental y con quien tenemos una gran sinergia, con los grandes touroperadores, con las líneas aéreas, con los aeropuertos, pero también decirle al mundo que somos cultura, que somos historia, que tenemos que enseñarles cómo se hace esta miel melipona o cómo son estos senderos, o cómo puede una cocinera tradicional a través de oficios milenarios”, agregó la gobernadora Mara Lezama.