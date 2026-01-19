Secretaría de Pesca y Acuacultura inicia registro a programas de apoyo en Sinaloa

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya en "La Semanera"

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SPyA), Flor Emilia Guerra Mena, informó, durante la conferencia “La Semanera” encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la apertura del periodo de ventanillas para diversos programas de apoyo al sector pesquero y acuícola, a partir de este lunes 19 de enero:

“El día de hoy inicia la apertura de ventanillas de tres programas, del 19 al 30 de enero estaremos con ventanillas abiertas para el programa de Pesca Deportiva, de Repoblamiento de Embalses y Presas y del programa de Inspección y Vigilancia”, resaltó Guerra Mena.

El gobernador destacó que Sinaloa es el estado con mayor población que trabaja dentro del sector pesquero en el país, con más de 35 mil pescadoras y pescadores de agua dulce, en el sector ribereño y de altamar. Subrayó además que la entidad cuenta con el mayor número de programas de apoyo dirigidos a la pesca y la acuacultura.

Hablo sobre el Programa de Bien pesca Estatal, y dijo que Sinaloa es el único estado que brinda un doble apoyo a este sector, gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

”Sinaloa, que es el que más pescadores tiene en el país, es el único estado donde le damos dos Bien Pesca, uno la Federación, otro el Estado en coordinación con la Federación, les ayudamos en dos momentos para efecto de su avituallamiento. Sinaloa es el primer lugar en volumen de pesca”, expresó el gobernador.

También hablo sobre la relevancia que el sector pesquero y acuícola tiene sobre el desarrollo económico y social de Sinaloa, ya que actualmente el estado es líder nacional en la producción de tilapia, jaiba, camarón y atún, consolidándose como un referente a nivel nacional.

Son tres los programas que inician su etapa de registro:

• Programa de Inspección y Vigilancia

• Programa de Repoblamiento de Embalses y Presas

• Programa de Pesca Deportiva

El registro de solicitudes se realizará del 19 al 30 de enero de 2026. Las personas interesadas podrán consultar las reglas de operación y convocatorias en el portal oficial.

Por otra parte, la Secretaría de Pesca y Acuacultura reiteró que estos programas son directos, gratuitos y sin intermediarios, y que tienen el objetivo de garantizar que lleguen sin problema a forman parte del sector.

¿Cuál es el presupuesto destinado a estos programas?

Para que estos programas se puedan llevar a cabo, se destino un presupuesto que varía entre cada uno de ellos.

Estas son las cifras que se dieron a conocer:

• Programa de Pesca Deportiva: 2 millones de pesos.

• Programa de Inspección y Vigilancia: 15 millones de pesos.

• Programa de Repoblamiento de Embalses y Presas: 12 millones de pesos.

¿Dónde consultar información para registrarse al programa?

Las solicitudes podrán presentarse en las siguientes sedes:

• Ventanilla Central:

Subsecretaría de Pesca, ubicada en el edificio “A”, planta baja, del Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena número 2204, Fraccionamiento Bonanza, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

• Ventanilla Zona Norte:

Oficina de Pesca y Acuacultura (Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa), ubicada en Profesor Marcial Ordoñez esquina con Ignacio Allende, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Sinaloa.

• Ventanilla Zona Sur:

Oficina de Pesca y Acuacultura (Centro de Atención y Protección al Turista “CAPTA”), ubicada en calle Venus número 1 esquina con Ángel Flores, Colonia Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa.

Todas estas sedes con un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. Para mayor información, las y los interesados también pueden comunicarse al teléfono (667) 7 58 70 00, extensión 40244.

Para quienes están interesados en el Programa de Pesca Deportiva, se informa que únicamente se atenderá en la ventanilla central, ubicada en las oficinas de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, en la capital del estado.